Voici le dernier né de Ferrari.

La nouvelle Ferrari est folle et son prix aussi

Avec la nouvelle F80, Ferrari place la barre des supercars à un nouveau niveau: 1200 chevaux, une propulsion hybride et une accélération digne d'une fusée. Mais le prix aussi coupe le souffle.



Markus Abrahamczyk / t-online

Un article de

Ferrari présente son modèle routier le plus performant à ce jour: la F80. La nouvelle supercar allie la technologie de combustion et la technologie électrique pour offrir un ensemble de performances de première classe.

Une puissance venue de deux mondes

Au cœur de la F80 se trouve un V6 essence de 3,0 litres. Avec 900 chevaux, il est déjà très performant – mais Ferrari y ajoute trois moteurs électriques. L'un d'entre eux soutient l'essieu avant avec 81 chevaux, deux autres entraînent les roues arrière avec 142 chevaux chacun. Au total, la F80 atteint une puissance de 1200 chevaux.

Un poids plume qui a du punch

Malgré la technologie hybride, la voiture à portes papillon (les portes s'ouvrent vers le haut) ne pèse que 1,5 tonne. Ce poids relativement léger mène à des performances routières impressionnantes:

0-100 km/h: 2,2 secondes

0-200 km/h: 5,8 secondes

Vitesse maximale: 350 km/h

Les «Big Five» de Ferrari

Les «Big Five» de Ferrari sont quelques-unes des supercars les plus convoitées de l'histoire. La 288 GTO (1984) avec 400 chevaux a ouvert le bal, suivie de la F40 (1987) avec 478 chevaux et une vitesse de pointe de plus de 320 km/h. La F50 (1995) a introduit la technologie de la Formule 1 sur la route, propulsée par un V12 de 520 chevaux. L'Enzo Ferrari (2002) a continué sur cette lancée avant que Ferrari n'utilise pour la première fois la technologie hybride avec la LaFerrari (2013), qui a atteint 963 chevaux.

Voici les «Big Five».

Idéale pour les circuits

Une batterie de 2,3 kWh alimente les moteurs électriques. Elle est conçue pour fournir une puissance rapide – idéale pour une utilisation sur circuit. Là, le châssis adaptatif et l'aérodynamique sophistiquée sont également d'une grande aide. La supercar génère jusqu'à 1050 kg de déportance. Pour les non-initiés: plus la déportance d'une voiture de sport est grande, plus le véhicule est plaqué au sol lorsqu'il atteint des grandes vitesses. Cette caractéristique améliore l'adhérence au sol et permet d'atteindre des vitesses plus élevées dans les virages.

Le moteur V6 de cette Ferrari F80 adopte des turbos électriques.

Mais le nouveau modèle de Ferrari ne brille pas seulement à son accélération impressionnante. Grâce à la récupération d'énergie au freinage et aux freins en carbone-céramique, une F80 lancée à 100 km/h n'a besoin que de 28 mètres pour s'arrêter (contre une soixantaine avec une voiture plus habituelle dans des conditions normales).

L'exclusivité de la F80 a son prix

Ferrari produit la F80 en édition limitée à 799 exemplaires. Le prix unitaire reflète ce luxe: environ 3,3 millions de francs suisses. Elle rejoint ainsi les rangs des supercars Ferrari les plus exclusives, auxquelles appartiennent des légendes comme la F40 ou l'Enzo. Les «Big Five» vont sans doute maintenant devenir les «Big Six».

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci