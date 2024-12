Si vous êtes dans les bouchons sur le chemin des vacances, vous avez dû observer les plaques des véhicules devant vous. Mais il y a une règle que vous ignoriez sûrement les concernant. Image: imago stock&people

Pourquoi la France interdit les plaques avec I, O et U

En France, les plaques d'immatriculation sont attribuées automatiquement. Les lettres I, O et U en sont toutefois exclues. Et il y a une bonne raison.

Christine Holthoff / t-online

Lorsque l'on achète une voiture en France, on ne choisit pas son numéro de plaque. Le Système d'immatriculation des véhicules génère automatiquement une séquence de lettres et de chiffres.

Les plaques sont indépendantes du lieu de résidence du propriétaire du véhicule et sont attribuées «chronologiquement, selon une série nationale unique», détaille TF1. Mais il y a trois lettres que vous ne verrez jamais.

Le I, le O et le U sont bannis

Le I, le O et le U ont été supprimés à cause de leur ressemblance avec d'autres signes. On estime que cela peut facilement prêter à confusion. Ainsi, le I se rapprocherait trop du 1, le O ressemble trop au 0 et le U est difficile à distinguer du V. Une telle interdiction n'existe pas en Allemagne, ou en Suisse où nous avons seulement des chiffres.

Des interdictions liées à l'histoire

Par ailleurs, en France comme en Allemagne, certaines combinaisons sont proscrites: comme SS, le tristement célèbre service de sécurité de l'Etat nazi. C'est la seule combinaison interdite dans l'Hexagone, le système pouvant donc générer des PD, TG, PQ, WC, KK, PT, QQ, ou autres PT très distingués. Les autorités précisent:

Le code pénal «réprime le port ou l’exhibition d’insignes emblèmes rappelant ceux d’organisations ou de personnes responsables de crimes contre l’humanité.» Agence nationale des titres sécurisés

En Allemagne, en revanche, d'autres groupes de lettres rappelant le régime national-socialiste sont concernés.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker