«Un pick-up électrique radicalement simple. Fabriqué aux États-Unis à un prix abordable», voici comment Slate présente son véhicule. Image: slate auto

Ce pick-up à 20 000 dollars va faire mal à Musk

Pendant que les fans d'Elon Musk attendent toujours sa voiture électrique à 20 000 dollars, une marque soutenue par Jeff Bezos pourrait réussir cette prouesse.

Aux Etats-Unis, un nouveau véhicule électrique d'entrée de gamme va venir bousculer le marché. Il sera lancé par la société automobile Slate, derrière laquelle se trouve le grand rival d'Elon Musk, Jeff Bezos. Le constructeur souhaite lancer son pick-up entièrement électrique en 2026, au prix imbattable de 20 000 dollars.

A titre de comparaison, le cybertruck d'Elon Musk coûte entre 65 000 et plus de 100 000 dollars. Si Jeff Bezos n'est pas propriétaire de la marque Slate, il en est l'un des principaux actionnaires. La guerre avec Tesla semble bien déclarée.

Le pick-up de Slate se veut simple et fonctionnel. Image: slate auto

Avec ses formes anguleuses, le design de cette camionnette a un côté vintage qui rappelle les années 80. Ce véhicule à deux portes mesure 4,4 mètres de long et dispose d'une surface de chargement ouverte d'un mètre et demi. Un espace de rangement supplémentaire se trouve dans le coffre avant, et offre une capacité de près de 200 litres. Selon le constructeur, la charge utile maximale est d'environ 635kg, la charge remorquable de 450kg.

Jusqu'à 400km d'autonomie

Le véhicule est propulsé par un moteur électrique de 150kW, pour 204 chevaux, et placé sur l'essieu arrière. Cela doit lui permettre une accélération de 0 à 100 km/h en un peu plus de huit secondes. Slate annonce une vitesse maximale d'environ 145 km/h. Deux variantes de batteries, d'une capacité de 53 kWh et 84 kWh, auront respectivement une autonomie de 240 et 400 kilomètres. La fonction de charge rapide permettra de passer de 20 à 80% en 30 minutes.

Les équipements dans l'habitacle sont réduits au strict minimum. Image: slate auto

Des équipements basiques

Dans sa version de base, la Slate sera proposée comme véhicule utilitaire, avec un équipement volontairement rudimentaire. Pas de peinture, des roues en acier et des vitres à poignées mécaniques. Un film plastique personnalisé peut être commandé en option, et appliqué soi-même.

Un nouveau caillou dans la chaussure d'Elon Musk. Image: slate auto

Niveau sécurité, le constructeur promet en revanche un équipement solide. Six airbags sont prévus pour la version pick-up, huit pour la future variante SUV. Le véhicule devrait également être équipé de série d'un avertisseur de collision, d'une caméra de recul, de l'ESP, du contrôle de traction et d'un accès sans clé. L'objectif est d'obtenir un résultat de cinq étoiles au crash test, selon la norme américaine NCAP.

Ce véhicule électrique est également prévu en tant que SUV. bild: slate auto

Les personnes intéressées peuvent réserver la Slate, moyennant des frais de 50 dollars. Si le programme d'aide publique actuel pour les véhicules électriques aux Etats-Unis est maintenu jusqu'au lancement sur le marché, le prix de départ pourrait se situer en dessous de la barre des 20 000 dollars. Dans le cas contraire, le prix de base devrait atteindre 25 000 dollars. Slate vise les premières livraisons au quatrième trimestre 2026.

Voici la vidéo de présentation de la Slate 👇 Vidéo: youtube

Le flop du cybertruck de Tesla

Ce pick-up électrique bon marché de Slate pourrait mettre le cybertruck de Tesla encore plus en difficulté. Avec un prix minimum de 62 500 dollars, il coûte plusieurs fois plus cher et est en rupture de stock. Selon les médias, Tesla n'a pu vendre que 6406 cybertrucks au premier trimestre 2025.

Ventes de cybertrucks de janvier 2024 à février 2025

Les ventes des cybertrucks Tesla sont en baisse depuis septembre 2024. graphique: insideevs

Traduit de l'allemand par Joel Espi

