La propagande russe utilise une Bugatti pour attaquer la femme de Zelensky

Dans une vidéo devenue virale, un commercial de chez Bugatti raconte qu'il a vendu à Olena Zelenska, femme de Zelensky, un modèle de la voiture de sport pour 4,5 millions d'euros. Mais problème, cette vidéo est fausse et la marque a porté plainte.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son épouse Olena Zelenska sont régulièrement diffamés par des fake news alimentées par la propagande pro-russe. Après le yacht de luxe, c'est au tour de la voiture de sport de la marque Bugatti de faire l'objet d'une polémique. Dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, un prétendu vendeur de voitures raconte comment il a cédé à la première dame ukrainienne le dernier modèle de Bugatti au prix de 4,5 millions d'euros.

Sauf que voilà, le concessionnaire automobile auquel Zelenska aurait acheté sa nouvelle voiture a démenti l'information sur Instagram et a également annoncé porter désormais plainte pour diffamation, annonce la Deutsche Welle (DW) qui l'a révélée.

Schémas typiques de la propagande russe

Ce vendeur, qui prétend être un employé du concessionnaire automobile parisien «Groupe Schumacher», leur souhaite la bienvenue dans la «famille Bugatti» et exprime son soutien à l'Ukraine. Un faux site d'information a également publié un article sur l'achat. Une facture serait également disponible. Par la suite, des internautes et d'autres médias ont partagé cette information. Parmi eux, on retrouve Info Wars, qui diffuse régulièrement des théories du complot et de fausses news.

Il s'avère que le concessionnaire automobile est réel, mais que l'achat, l'employé et tous les détails ne le sont pas. L'opérateur a communiqué sur ses réseaux sociaux que le constructeur avait porté plainte pour falsification de documents, usurpation d'identité et diffamation.

La vidéo aurait été créée par une intelligence artificielle. Ni le nom de la personne ni la recherche d'images ne permettent de trouver l'individu sur Internet. Ce qui suggère qu'il n'existe pas. Le site d'information sur lequel la vidéo a été partagée serait également un faux.

Des informations comme celles-ci suivent un schéma que l'on peut toujours observer dans la propagande russe. Elles visent à diffamer le président ukrainien et à montrer qu'il est corrompu. Souvent, des vidéos ou des images sont ensuite générées pour appuyer le fait. Le site d'information et les comptes de réseaux sociaux concernés partagent ensuite le message et contribuent ainsi à lui conférer une prétendue crédibilité.

