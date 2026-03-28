Le pape Léon XIV en visite surprise à Monaco

Pour son premier déplacement en Europe de l’Ouest, le pape Léon XIV effectue une visite éclair en Monaco, une destination inattendue où les autorités espèrent mettre en avant la dimension spirituelle du pays au-delà de son image de luxe.

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Le pape Léon XIV. Keystone

Le pape Léon XIV effectue samedi une visite éclair à Monaco. Ce choix est surprenant pour sa première visite en Europe de l'Ouest, la principauté catholique étant surtout connue pour ses casinos, son opulence, ses milliardaires et son immobilier aux prix vertigineux.

Dans les rues lustrées de Monte-Carlo, les panneaux à l'effigie du chef de l'Eglise contrastent avec les voitures de sport rutilantes et les flots de touristes, dont beaucoup ignorent tout de l'évènement.

Le long du parcours de la «papamobile» rue Grimaldi, une artère majeure du centre-ville, les commerçants ont mis à l'honneur les couleurs du drapeau jaune et blanc du Vatican dans leurs vitrines.

Si certains se disent indifférents à cette visite, Isabel Fissore, la propriétaire de 62 ans d'une petite joaillerie, a récupéré des invitations pour assister aux rencontres avec le pape, un ancien missionnaire au Pérou à la sensibilité sociale assumée.

«C'est historique, les deux Etats les plus petits du monde qui se retrouvent pour porter la parole de la paix, de la lumière et de l'amour dans le monde. On est un petit peuple mais grand dans le coeur.»

Soucieuses de dépasser les clichés, les autorités ont insisté sur les longues relations diplomatiques avec le Saint-Siège et la dimension spirituelle de leur pays, l'un des rares en Europe où le catholicisme demeure religion d'Etat.

Pour l'archevêque de Monaco, Mgr Dominique-Marie David, le pape va aussi à la rencontre «d'autres cultures, d'autres pays, d'autres origines, d'autres langues» dans la principauté où se côtoient quelque 140 nationalités.

«Les voyages du Saint-Père (...) ont toujours des répercussions en dehors des frontières donc il sait aussi que Monaco peut être, entre guillemets, une petite plateforme ouverte sur le monde.»

«Liesse populaire»

Seuls 8% des 39'000 habitants de ce territoire de 2 km2 – dont un quart de nationalité monégasque – se déclarent pratiquants mais les bancs des églises restent l'un des derniers lieux où se côtoient milliardaires, femmes de ménage et maçons.

Dans ses discours, qui seront tous prononcés en français, Léon XIV devrait évoquer la défense de l'environnement – une cause chère au prince Albert II -, le rôle de Monaco en Europe et «la protection de la vie sous toutes ses formes», selon le directeur du service de presse du Vatican, Matteo Bruni.

Une formule qui englobe l'opposition à l'avortement – interdit dans la principauté – et à l'euthanasie mais aussi la dénonciation de tout conflit, un mois après le déclenchement de la guerre meurtrière au Moyen-Orient qui déstabilise l'économie mondiale.

Ecrans géants, publicités dans les médias locaux, routes fermées... Avec plus de 90% des effectifs de la police, de la gendarmerie et des pompiers monégasques déployés et un budget de cinq à six millions d'euros, le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens pour accueillir Léon XIV.

«Nous souhaitons qu'il puisse y avoir un grand nombre de personnes pour réserver un accueil chaleureux au souverain pontife. Il est important qu'il y ait une véritable liesse populaire.» Christophe Mirmand

Baromètre

Joelle Burgagni, une étudiante italienne de 20 ans au lycée Rainier III, «espère des conseils» pour savoir «comment vivre sa foi au quotidien».

«Cette visite me donne beaucoup d'émotion, beaucoup d'énergie»

Arrivé en hélicoptère, Léon XIV sera accueilli dès 09h30 au palais princier, la résidence officielle de la dynastie Grimaldi, où il s'entretiendra avec Albert II.

Après une salutation au balcon, il se rendra à la cathédrale de l'Immaculée Conception pour y rencontrer la communauté catholique, puis sur le parvis de l'église Sainte-Dévote, dédiée à la sainte patronne de Monaco.

Le point d'orgue sera, à 15h30, une messe en plein air au stade Louis II, où 15'000 personnes sont attendues.

À une semaine de Pâques, la fête la plus importante du calendrier chrétien, cette visite permettra aussi de mesurer la popularité du souverain pontife américain, plus discret que son prédécesseur François, auprès des fidèles de France et de l'Italie voisine. (dal/ats/afp)