Voici les factures qui ont le plus augmenté en Suisse
Dans un contexte où de nombreux prix sont restés stables en Suisse, l'assurance des véhicules à moteur fait figure d'exception. Comme le rapporte Comparis, les primes ont bondi d'environ 20% en cinq ans, signant la plus forte hausse annuelle dans les domaines du logement et de la mobilité.
Dirk Renkert, expert Argent Comparis, ajoute:
C'est ce que révèle l'indice Lomo de comparis, publié trimestriellement en collaboration avec l'Institut de recherche KOF de l'EPFZ. En février 2026, cet indice affiche une hausse globale de 0,2% sur un an dans les secteurs du logement et de la mobilité, soit légèrement au-dessus de l’indice des prix à la consommation (IPC) de l'Office fédéral de la statistique (OFS) de 0,1%*, qui couvre plus de 1000 biens et services.
Les données sont issues de l'IPC et de l'enquête sur le budget des ménages (EBM). L'indice de base correspond à décembre 2017 (100%). Les chiffres marqués d'un «*» sont calculés par l'IPC de OFS, ou s'appuient sur ses données.
Les loyers, premier poste de dépenses des ménages, ont, quant à eux, progressé de 1,4% sur la même période. Renkert commente:
Des augmentations, mais aussi des baisses
Sur cinq ans, l'indice Lomo affiche une hausse de 10,3%, contre 7,3%* pour l'IPC sur la même période. Les postes les plus touchés sont l'énergie de chauffage (gaz, mazout, bois et chauffage à distance: +41,2%), l'électricité (+34,1*%) et l'assurance des véhicules à moteur (+18,9%*).
Cette dernière s'explique en grande partie par l'envolée du prix des pièces de rechange (+19,1%*) et par la hausse des coûts de service et de réparation (+8,1%*). Renkert analyse:
A l'inverse, plusieurs catégories ont vu leurs prix reculer: les petits appareils ménagers (-8,7%*), l'outillage motorisé pour la maison et le jardin (-7,9%*), les vélos et vélos électriques (-3,1%*) ainsi que les grands appareils électroménagers (-1,4%*). Sur les douze derniers mois, les hausses les plus marquées concernent les courses en taxi (+3,6%*) et les services de nettoyage du logement (+2,0%*).
Dans l'autre sens, les carburants enregistrent le recul le plus important en un an (-5,3%), suivis des autres ustensiles de ménage (-5,0%), de l'énergie de chauffage (-4,9%), des petits appareils ménagers (-3,9%*) et des ustensiles de cuisine (-3,2%*).
Les ménages les plus touchés
Par type de ménage, ce sont les personnes seules de 65 ans ou plus qui ont subi le renchérissement le plus fort dans les domaines du logement et de la mobilité: leur inflation ressentie atteint 0,5% sur un an, et 0,2% sur le dernier trimestre (novembre 2025-février 2026).
A l'opposé, les couples de 65 ans ou plus sans enfant sont les moins touchés, avec une légère hausse trimestrielle de 0,1%. Le même schéma se retrouve par catégorie de revenus: les ménages les plus modestes enregistrent la plus forte hausse (0,4% sur un an, 0,2% sur le trimestre), tandis que les hauts revenus sont les moins affectés (0,1% sur un an), même si leur consommation a progressé de 0,3% sur les trois derniers mois. (ysc)