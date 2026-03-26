La facture d'assurance auto n'est pas la seule douloureuse a avoir pris l'ascenseur. Image: Imago / Comparis, montage watson

Voici les factures qui ont le plus augmenté en Suisse

En Suisse, loyers, énergie et assurances auto tirent le coût de la vie vers le haut, selon un récent rapport de Comparis. Les ménages aux revenus modestes et les personnes seules de plus de 65 ans sont les plus touchés.

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Dans un contexte où de nombreux prix sont restés stables en Suisse, l'assurance des véhicules à moteur fait figure d'exception. Comme le rapporte Comparis, les primes ont bondi d'environ 20% en cinq ans, signant la plus forte hausse annuelle dans les domaines du logement et de la mobilité.

Dirk Renkert, expert Argent Comparis, ajoute:

«L’augmentation du nombre de composants électroniques coûteux dans les voitures neuves conduit à des réparations plus complexes et à des pièces de rechange plus onéreuses, et donc à une forte hausse des primes»

C'est ce que révèle l'indice Lomo de comparis, publié trimestriellement en collaboration avec l'Institut de recherche KOF de l'EPFZ. En février 2026, cet indice affiche une hausse globale de 0,2% sur un an dans les secteurs du logement et de la mobilité, soit légèrement au-dessus de l’indice des prix à la consommation (IPC) de l'Office fédéral de la statistique (OFS) de 0,1%*, qui couvre plus de 1000 biens et services.

A propos de l'indice des prix Lomo de comparis Développé avec l'Institut KOF de l'EPFZ, il mesure l'inflation dans les domaines du logement et de la mobilité en tenant compte du type de ménage, de la catégorie de revenus et de la région linguistique. Il se distingue de l'IPC de l'OFS, qui couvre un panier d'environ 1050 biens et services, mais exclut des postes majeurs, comme les primes des assurances sociales ou les impôts directs, en cherchant à refléter l'inflation telle que concrètement ressentie.



Les données sont issues de l'IPC et de l'enquête sur le budget des ménages (EBM). L'indice de base correspond à décembre 2017 (100%). Les chiffres marqués d'un «*» sont calculés par l'IPC de OFS, ou s'appuient sur ses données.

Les loyers, premier poste de dépenses des ménages, ont, quant à eux, progressé de 1,4% sur la même période. Renkert commente:

«La hausse des loyers, supérieure à la moyenne, se poursuit sans relâche. Cette situation est particulièrement difficile pour les ménages à faible revenu»

Des augmentations, mais aussi des baisses

Sur cinq ans, l'indice Lomo affiche une hausse de 10,3%, contre 7,3%* pour l'IPC sur la même période. Les postes les plus touchés sont l'énergie de chauffage (gaz, mazout, bois et chauffage à distance: +41,2%), l'électricité (+34,1*%) et l'assurance des véhicules à moteur (+18,9%*).

Cette dernière s'explique en grande partie par l'envolée du prix des pièces de rechange (+19,1%*) et par la hausse des coûts de service et de réparation (+8,1%*). Renkert analyse:

«L’assurance des véhicules à moteur a augmenté de 7,4% par rapport au même mois de l’année précédente. Jusqu’en 2023, les primes avaient même diminué»

«En outre, l’augmentation du nombre de sinistres, tels que les dommages causés par la grêle, a entraîné une hausse des coûts. Avec l’évolution technologique constante des véhicules neufs, les détenteurs de véhicules plus anciens voient également leur facture augmenter»

A l'inverse, plusieurs catégories ont vu leurs prix reculer: les petits appareils ménagers (-8,7%*), l'outillage motorisé pour la maison et le jardin (-7,9%*), les vélos et vélos électriques (-3,1%*) ainsi que les grands appareils électroménagers (-1,4%*). Sur les douze derniers mois, les hausses les plus marquées concernent les courses en taxi (+3,6%*) et les services de nettoyage du logement (+2,0%*).

Dans l'autre sens, les carburants enregistrent le recul le plus important en un an (-5,3%), suivis des autres ustensiles de ménage (-5,0%), de l'énergie de chauffage (-4,9%), des petits appareils ménagers (-3,9%*) et des ustensiles de cuisine (-3,2%*).

Les ménages les plus touchés

Par type de ménage, ce sont les personnes seules de 65 ans ou plus qui ont subi le renchérissement le plus fort dans les domaines du logement et de la mobilité: leur inflation ressentie atteint 0,5% sur un an, et 0,2% sur le dernier trimestre (novembre 2025-février 2026).

A l'opposé, les couples de 65 ans ou plus sans enfant sont les moins touchés, avec une légère hausse trimestrielle de 0,1%. Le même schéma se retrouve par catégorie de revenus: les ménages les plus modestes enregistrent la plus forte hausse (0,4% sur un an, 0,2% sur le trimestre), tandis que les hauts revenus sont les moins affectés (0,1% sur un an), même si leur consommation a progressé de 0,3% sur les trois derniers mois. (ysc)