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Pourquoi vos voyages en Angleterre pourraient coûter plus cher

Le prix des vacances en Angleterre pourrait encore augmenter.
Le prix des vacances en Angleterre pourrait encore augmenter.Image: Moment RF

Voyager au Royaume-Uni pourrait coûter plus cher

L’Angleterre pourrait bientôt instaurer une taxe de séjour pour les touristes. Les recettes resteraient dans les régions concernées, mais le projet ne fait pas l’unanimité.
13.09.2026, 12:0113.09.2026, 12:01
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t-online

Le gouvernement britannique veut permettre aux maires des différentes régions d’Angleterre d’instaurer une taxe sur les nuitées d’hôtel. La ministre du Logement, Angela Rayner, leur a présenté ce projet, rapporte l’agence de presse PA Media. Le gouvernement entend prochainement soumettre au Parlement un projet de loi en ce sens.

La taxe serait calculée sous la forme d’un pourcentage ajouté au prix de la nuitée. Son montant serait fixé librement par les autorités de chaque région, sans plafond à l’échelle nationale.

Selon PA, les milieux gouvernementaux s’attendent toutefois à ce que cette taxe ne représente dans la plupart des cas que quelques pourcents du prix de la nuitée. Les dix maires travaillistes concernés, dont celui de Londres, Sadiq Khan, ont assuré vouloir la maintenir sous la barre des 5%.

Le milieu du tourisme n'est pas convaincu

La mesure vise à donner davantage de marge de manœuvre financière aux responsables locaux et régionaux. Les recettes devraient rester dans les régions concernées et y être notamment investies dans les infrastructures et les transports. Selon les médias britanniques, Angela Rayner a déclaré:

«Cette mesure donne aux maires la possibilité de lever des fonds et de les réinvestir là où ils sont le plus nécessaires»
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Face à ce projet, les représentants de l’hôtellerie et du tourisme se montrent sceptiques. Directeur de l’association professionnelle UKHospitality, Allen Simpson craint que cette taxe ne réduise le budget dont disposent les vacanciers.

En Ecosse, une telle mesure est déjà en vigueur. Depuis juillet dernier, les personnes séjournant à Edimbourg doivent payer un supplément de 5% par nuitée. Celui-ci est toutefois limité à cinq nuits. Pour une nuitée à 100 livres, la taxe touristique ne peut donc pas dépasser 25 livres.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

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