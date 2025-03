Les 10 plus belles plages du monde

Si vous ne craignez pas les autres touristes et leur parasol, ces 10 plages vous feront rêver.

Plus de «International»

Le printemps se fait sentir en Suisse et avec lui le désir de partir au soleil, bien loin du froid et des stations de ski. Alors que le Lonely Planet publiait son classement des plus belles plages du monde début janvier, c'est au tour de Trip Advisor de dégainer son top: le Travelers' Choice Awards 2025, basé sur les avis et les notes des voyageurs du monde entier.

Myrtos Beach. Image: tripadvisor

Myrtos Beach (Céphalonie, Grèce)

Encadrée par des falaises majestueuses et baignée par une mer d’un bleu électrique, Myrtos Beach est l’un des trésors les plus prisés de la Grèce.

⛵ A faire: Embarquez pour une excursion en bateau vers l’incroyable grotte de Melissani, un lac souterrain d’un bleu envoûtant.



Kelingking Beach. Image: unsplash

Kelingking Beach (Bali, Indonésie)

Avec son impressionnante falaise en forme de tête de dinosaure, Kelingking Beach offre l’un des panoramas les plus spectaculaires de Bali. Accessible après une descente abrupte, c'est un incontournable pour les aventuriers.

🌋 A faire: Grimpez au sommet du mont Batur au lever du soleil pour une vue imprenable sur l’île et ses volcans.



Playa de Muro Image: www.album-online.com

Playa de Muro Beach (Majorque, Espagne)

Cette plage de l’île de Majorque est idéale pour les familles grâce à son eau peu profonde et ses infrastructures bien développées.

🚴 A faire: Partez en excursion à vélo dans le parc naturel de S’Albufera, un espace protégé abritant une faune variée.



Bavaro Beach. Image: www.imago-images.de

Bavaro Beach (République dominicaine)

Située à Punta Cana, cette plage aux allures de paradis tropical séduit par ses palmiers majestueux et son eau chaude propice à la baignade toute l’année.

🐬 A faire: Nagez avec les dauphins dans les eaux claires de la région, une expérience inoubliable pour petits et grands.​

Playa Varadero. Image: www.imago-images.de

Playa Varadero (Cuba)

Une eau cristalline, du sable fin et une ambiance typiquement caribéenne font de Varadero l’une des plages les plus prisées de Cuba et du monde entier.

🚗 A faire: une virée en vieille voiture américaine jusqu’à la ville de Matanzas pour découvrir son riche patrimoine culturel.​

Praia da Falésia. Image: www.imago-images.de

Praia da Falésia (Algarve, Portugal)

Cette plage emblématique du sud du Portugal se distingue par ses impressionnantes falaises rouges contrastant avec le bleu profond de l’Atlantique.

🏌️ A faire: Jouez une partie de golf sur l’un des nombreux parcours prestigieux de l’Algarve, réputé pour être un paradis des golfeurs.​

Siesta Beach. Image: Shutterstock

Siesta Beach (Floride, Etats-Unis)

Avec son sable composé à 99 % de quartz, aussi doux que de la farine, Siesta Beach attire chaque année des milliers de visiteurs en quête de détente et de paysages de carte postale.

🎶 A faire: Assistez au célèbre≈qui se tient chaque dimanche au coucher du soleil, une expérience musicale unique.



Eagle Beach. Image: Shutterstock

Eagle Beach (Aruba)

Réputée pour son sable blanc immaculé et ses célèbres arbres Divi-Divi penchés par le vent, Eagle Beach est une invitation au farniente sous le soleil des Caraïbes.

🚤 A faire: Profitez d’une excursion en bateau pour découvrir l’épave du SS Antilla, l’un des plus grands sites de plongée des Caraïbes.



Banana Beach. Image: www.imago-images.de

Banana Beach (Phuket, Thaïlande)

Nichée sur l’île de Phuket, Banana Beach offre une atmosphère préservée, entourée de végétation luxuriante et d’eaux translucides parfaites pour la plongée et le snorkeling.

🤿 A faire: Testez le snorkeling au large de la plage pour observer des poissons tropicaux et des coraux colorés.​

Elafonissi Beach. Image: Shutterstock

Elafonissi Beach (Crète, Grèce)

En tête du classement, la magnifique Elafonissi Beach en Crète, célèbre pour son sable rose et ses eaux turquoise peu profondes. Un véritable joyau méditerranéen.

🛶 A faire: Explorez la lagune en kayak ou partez en randonnée dans la réserve naturelle environnante pour admirer la faune locale.



Cette sélection, basée sur l’expérience des voyageurs, met en avant la diversité et la beauté des plages du monde entier. Des eaux turquoise des Caraïbes aux paysages sauvages de Bali en passant par les joyaux méditerranéens, il y en a pour tous les goûts. Une chose est sûre: ces destinations feront rêver plus d’un vacancier en quête d’évasion en 2025. Gare à l'afflux de de touristes.

(hun)