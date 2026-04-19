Comment la guerre en Iran mine le business des croisières

Les compagnies de croisières doivent constamment s'adapter en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz. Image: Montage Watson

La crise au Moyen-Orient touche durement les bateaux de croisières, dont les itinéraires sont régulièrement adaptés ou annulés. Voici ce que cela signifie pour les passagers.

Laura Helbig / t-online

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La situation au Moyen-Orient reste tendue, ce qui a des conséquences directes sur les croisières dans la région. Les paquebots n’ont en effet pas pu emprunter le détroit d'Ormuz, l’une des routes maritimes les plus importantes au monde, durant plusieurs semaines et sont ainsi restés bloqués à Dubaï, Abu Dhabi ou encore Doha.

Ce n’est que récemment que certains navires ont pu franchir la zone. La traversée s’est faite en partie en convoi et en étroite coordination avec les autorités. La situation sécuritaire reste cependant volatile et le détroit d’Ormuz a déjà été temporairement refermé. Une planification à long terme est donc pratiquement impossible pour les compagnies et plusieurs d'entre-elles ont déjà adapté ou complètement annulé leurs programmes.

Bronzette sous le soleil norvégien

Ainsi, Tui Cruises a entièrement annulé les itinéraires prévus au Moyen-Orient pour le «Mein Schiff Flow» lors de la saison hivernale 2026/27. Le navire devrait désormais être déployé en Europe du Nord et de l’Ouest.

L'«Aida Prima», propriété d'Aida Cruises. Image: EPA DPA

D’autres compagnies suivent le mouvement: Aida Cruises a supprimé toutes les croisières de l’«Aida Prima» au Moyen-Orient pour l’hiver, et MSC Croisières (une compagnie basée à Genève), Costa Croisières ainsi que d’autres opérateurs ont également annulé leurs voyages dans la région.

Certaines annulations ou modifications d’itinéraires concernent également des croisières qui ne doivent pas se dérouler au Moyen-Orient, par exemple lorsque les navires ne peuvent pas être repositionnés à temps vers d’autres régions.

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Les compagnies se tournent vers des destinations alternatives éloignées de la zone de conflit. L’Europe du Nord (notamment la Norvège), l’Europe de l’Ouest, certaines parties de la Méditerranée, les îles Canaries et diverses routes atlantiques sont actuellement particulièrement prisées.

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En conséquence, les voyageurs peuvent voir l'itinéraire qu'ils avaient initialement réservé être complètement modifié, parfois même vers une autre zone climatique. Une croisière hivernale au soleil peut ainsi soudainement se transformer en voyage vers des régions plus fraîches.

Les voyageurs sont protégés

Même pour les voyages en cours ou imminents, la situation reste incertaine. Les compagnies soulignent qu’elles réévaluent en permanence leurs itinéraires et les ajustent si nécessaire. Concrètement, cela peut signifier la suppression ou le remplacement de ports d’escale, ou encore des modifications d’horaires.

Les passagers sont informés de ces changements, mais souvent seulement une fois les décisions prises. Sur le plan juridique, les voyageurs restent toutefois protégés. Lorsqu’une croisière est annulée ou modifiée, les clients concernés ne sont pas tenus d’accepter les propositions de report des compagnies. Ils peuvent toujours exiger le remboursement du prix du voyage. (trad. btr)