Denis Pavlov serait l'un des pions importants du nouvel échiquier Wagner en Centrafrique. Image: All Eyes on Wagner

Wagner s'est trouvé un nouvel homme fort

De nouvelles affirmations démontrent que les Wagner sont désormais en main des services de renseignement russes en Afrique. Un nouvel homme vient de faire son apparition à la tête des mercenaires.

Wagner est toujours là à opérer malgré la mort de leur tristement célèbre leader Evgueni Prigojine. Le crash aérien a peut-être sonné le glas de l'armée de mercenaires, éventré les fondations, mais Poutine continue de faire perdurer la faction paramilitaire.

Les «musiciens» continuent à jouer de leur partition dans l'ombre, à essaimer les pays sur le continent africain et spécialement la République Centrafrique. Si nous avions évoqué le cas Dmirty Sytyi, aux abonnés absents depuis plusieurs mois, un nouveau pion vient d'apparaître sur l'échiquier: Denis Pavlov. All Eyes on Wagner (AEOW), associé à Radio Liberty, la nommé «l'homme de Bangui».

Une photo passeport du très discret Denis Pavlov. Image: All Eyes on Wagner

Le site d'investigation souligne aussi la symphonie (locale) interprétée par les Wagner, entre le contrôle de l'aéroport de Bangui et l'importance logistique du coin. Et à la baguette, dès à présent, le nouvel homme fort dans cette portion du pays. La Russie a envoyé Pavlov à l’ambassade de Russie dans la capitale centrafricaine pour gérer les affaires abandonnées par Prigojine et sa bande.

Le Monde s'est aussi penché sur l'identité du nouveau diplomate envoyé par Poutine. Ce Moscovite né en 1977 se révèle être un officier sous couverture diplomatique des Services de renseignement extérieur de la Fédération de Russie (SVR).

«Nous l’avons bien identifié comme le chef de poste des services extérieurs russes en Centrafrique» Une source diplomatique au Monde

Selon les différentes informations provenant de l'enquête, le bonhomme est parfaitement francophone. Il a longtemps travaillé sous couverture dans des missions pour l'Unesco à Paris (2006-2007), à l’ONU à Genève (2011-2012) et de l’Union européenne à Bruxelles - un poste qu'il a récemment quitté, au printemps 2023, rapporte Le Monde, rappelant qu'il ne figurait pas sur la liste des 48 espions renvoyés par la Belgique en 2022.

Mais Pavlov a fait profil bas en prenant ses cliques et ses claques pour déserter la capitale belge; il était sur le radar des cercles de renseignement à Bruxelles.

Les renseignements russes au pouvoir

Sa femme, Evgenya Pavlova, a également rempli des fonctions administratives au sein du FSB. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, car elle est la fille d'un ancien officier de l’unité Vympel, l’unité d’élite des forces spéciales russes sous commandement du FSB (les Renseignements russes), nous apprend l'enquête de AEOW.

Les Wagner sont désormais en mains des services de renseignement russe, qui reprennent le flambeau depuis la mort des fondateurs qu'étaient Prigojine et Outkine. La faction paramilitaire, présente depuis 2017 sous les latitudes centrafricaines, a déjà coûté près d'un demi-milliard CFA au gouvernement centrafricain.

Poutine avait assuré une continuité dans les opérations tenues par les «musiciens», qui avaient infiltré à tous les étages les autorités centrafricaines, mais en changeant radicalement les hommes forts du groupe.

Averianov , l'autre patron des Wagner?

Pour mieux situer, la refonte du groupe Wagner a débuté au Forum Russie-Afrique qui s’est déroulé fin juillet à Saint-Pétersbourg. Plusieurs noms ont défilé, comme Vitali Perfilev, cadre de Wagner qui dirigeait les actions du groupe en Centrafrique, ou encore le général Andreï Averianov, chef adjoint des opérations clandestines du GRU (les services de renseignement militaire).

Denis Pavlov, repéré par All Eyes on Wagner, se trouve juste sous le chandelier lors d'une réception pour la Mission de la Russie à l’Union Européenne. Image: Facebook

Le premier nommé est à présent visé par une enquête du Trésor américain et s'est laissé glisser dans l'anonymat pour éviter de trop attirer l'attention. Le second était très omniprésent lors du Forum Russie-Afrique, après avoir majoritairement évolué en Europe. Comme le rappelle All Eyes on Wagner, c'était son unité qui s'était occupé du cas de l’ancien agent double Sergueï Skripal ainsi que sa fille au Royaume-Uni, en les empoisonnant au Novitchok, ce poison neurotoxique d’origine soviétique. L'affaire vait fait grand bruit en 2018.

Le général Averianov était par ailleurs visible en août au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique, pour s'occuper de la reprise des opérations du groupe Wagner.

Peu à peu des noms apparaissent et composent la nouvelle structure des Wagner sur le continent africain. Le site d'investigation diffuse aussi d'autres noms, comme Valeri Goloubtsov, l’attaché militaire de l’ambassade de Russie au Soudan, ou encore Konstantin Mirzoïants, du groupe paramilitaire privé Redut, de passage à Bangui.