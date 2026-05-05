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WhatsApp supprime les avatars sans donner de raison

WhatsApp supprime un outil sans donner de raison

Créer, modifier et utiliser des avatars dans son profil? C’est désormais terminé: ils vont progressivement être supprimés sur WhatsApp. Ils resteront toutefois disponibles ailleurs.
05.05.2026, 15:1505.05.2026, 15:15
Un article de
t-online

Fin annoncée pour le «moi» virtuel dans le profil WhatsApp: les avatars ne pourront bientôt plus être modifiés dans la messagerie, comme l’indique sa maison mère Meta sur les pages d’aide du service. Les avatars devraient également disparaître progressivement chez tous les utilisateurs qui les utilisent comme photo de profil. Il ne sera plus possible non plus d’en créer de nouveaux.

Les avatars avaient été introduits fin 2022 dans WhatsApp: ces représentations graphiques personnalisées pouvaient être créées à partir de différents modèles de base et personnalisées avec de nombreux éléments, de la coiffure aux tenues.

Whatsapp supprime les avatars
Voici les fameux avatars.Image: Whatsapp

Où les avatars restent autorisés par WhatsApp

Ils permettaient notamment de générer un ensemble de 36 autocollants personnalisés, représentant son avatar avec différentes émotions ou en action. Selon Meta, les autocollants existants resteront utilisables.

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L’entreprise ne donne aucune raison à la suppression des avatars. Le site WABetaInfo.com, qui a révélé l’information, suppose toutefois qu’un manque d’intérêt des utilisateurs pourrait expliquer la disparition de ces représentations virtuelles.

Néanmoins, les avatars numériques continuent d’exister sur d’autres plateformes: Apple les avait introduits depuis longtemps sous forme de Memojis dans son application Messages et sur FaceTime. Il en va de même pour les AR Emoji de Samsung: sur de nombreux smartphones de la marque, la caméra peut analyser les principaux traits du visage — yeux, nez, bouche, joues et front — afin de créer un avatar en 3D à partir de ces données. (sha/hun)

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