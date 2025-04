Whatsapp ajoute une nouvelle fonctionnalité à vos statuts

Le nouveau F-47 de Trump suscite déjà «de grandes inquiétudes»

A la surprise générale, le président a annoncé que Boeing construirait le prochain avion de combat américain. Si la nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par les milieux militaires et économiques, les critiques se font de plus en plus entendre.

Il y a un an à peine, le chef de l'armée de l'air américaine, David Allvin, évoquait les «choix difficiles» et les décisions à prendre, laissant planer le doute sur un possible abandon du programme NGAD (Next Generation Air Dominance) pour des raisons budgétaires. Ce programme vise à développer un avion de supériorité aérienne de sixième génération. Pourtant, vendredi dernier, à la surprise générale, Donald Trump a annoncé que Boeing avait remporté le contrat pour la construction de cet appareil.