WhatsApp s'insurge contre la Russie

Après Telegram, les autorités russes tenteraient désormais de «bloquer» la messagerie de Meta pour pousser les citoyens à migrer vers une application contrôlée par l'Etat.

L'application de messagerie WhatsApp a dénoncé mercredi une tentative des autorités russes de bloquer son fonctionnement afin de forcer les utilisateurs à migrer vers un service concurrent contrôlé vers l'Etat, y voyant un «recul». «Le gouvernement russe a tenté de bloquer complètement WhatsApp afin de pousser les gens vers une application de surveillance détenue par l'État», a déclaré la filiale du groupe américain Meta.

Le régulateur russe avait déjà imposé cette semaine des restrictions sur l'application Telegram, nouvelle étape d'une répression plus large menée contre les réseaux sociaux basés à l'étranger. «Chercher à priver plus de 100 millions d'utilisateurs d'une communication privée et sécurisée constitue un recul qui ne peut que réduire la sécurité des personnes en Russie», a ajouté le service.

«Nous continuons à faire tout notre possible pour garder les utilisateurs connectés»

Mise en garde contre une «censure politique»

Fondé par le Russe Pavel Dourov, qui a acquis la nationalité française, Telegram est l'un des deux services de messagerie les plus populaires en Russie, avec Whatsapp, dont le fonctionnement était déjà en grande partie bloqué dans le pays depuis janvier pour les mêmes motifs.

«Restreindre la liberté des citoyens n'est jamais la bonne solution», avait dénoncé mardi Dourov, accusant Moscou de chercher à «forcer ses citoyens à migrer vers une application contrôlée par l'État, conçue pour la surveillance et la censure politique».

Les autorités encouragent les Russes à utiliser Max, une nouvelle messagerie promue par Moscou mais pour l'heure beaucoup moins populaire. Proposée par le géant russe des réseaux sociaux VK depuis 2025, elle est présenté comme une super-application donnant accès autant à des services de l'administration qu'à des commerces en ligne.

L'été dernier, la Russie avait déjà interdit aux utilisateurs de passer des appels sur Telegram et sur Whatsapp. (jzs/ats)