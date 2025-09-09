pluie modérée16°
DE | FR
burger
International
WhatsApp

WhatsApp: il fait de graves accusations contre Meta

WhatsApp: Meta attaquée en justice pour défaillances de sécurité
Meta, maison mère de WhatsApp, a rejeté avec force ces accusations.Image: www.imago-images.de

Cet ancien cadre de WhatsApp fait de graves accusations contre Meta

Attaullah Baig poursuit son ancien employeur en justice pour des défaillances de sécurité. Selon lui, quelque 1500 ingénieurs ont eu un accès illimité à des données d'utilisateurs, sans supervision.
09.09.2025, 07:4309.09.2025, 07:43
Plus de «International»

Un ex-responsable sécurité de WhatsApp poursuit en justice Meta. L'ancien cadre accuse le groupe d'avoir systématiquement enfreint des normes de cybersécurité et d'avoir mené des représailles contre lui après avoir ignoré ses alertes, selon l'assignation déposée lundi aux Etats-Unis.

Attaullah Baig, un ingénieur cadre de sécurité chez WhatsApp de 2021 à 2025, affirme qu'environ 1500 ingénieurs avaient un accès illimité à des données d'utilisateurs, sans supervision. Ce qui pourrait constituer une violation des sanctions imposées par le gouvernement américain en 2020 après le scandale Cambridge Analytica.

Attaullah Baig poursuit WhatsApp et Meta
Attaullah BaigImage: X

Selon l'assignation de 115 pages, déposée devant la cour fédérale de San Francisco, Baig a découvert lors de tests que les ingénieurs pouvaient «déplacer ou voler les données des utilisateurs», y compris les coordonnées et les photos de profil, «sans détection ni traçabilité». Le document affirme que ce responsable a soulevé le problème à plusieurs reprises auprès des dirigeants, dont le patron de WhatsApp Will Cathcart et celui de Meta Mark Zuckerberg.

«Mauvaises performances»

Meta, maison mère de WhatsApp joint par l'AFP, a rejeté avec force ces accusations. «Il s'agit malheureusement d'un scénario bien connu: un ancien employé est licencié pour mauvaises performances puis rend publiques des allégations déformées qui travestissent le travail soutenu de notre équipe», a déclaré Carl Woog, vice-président de la communication chez WhatsApp.

L'entreprise soutient que les alertes de Baig ont été prises en compte mais jugées trop générales ou faisant doublon. Baig affirme que ses premiers signalements en 2021 lui ont valu des représailles croissantes jusqu'à son licenciement en février pour de prétendues «mauvaises performances».

Une faille de sécurité sur WhatsApp menace les utilisateurs Apple

Selon Meta, le ministère du Travail, saisi par l'ingénieur, a écarté l'accusation de représailles. L'assignation soutient également que Meta a bloqué la mise en oeuvre de mesures de lutte contre les détournements de comptes, qui toucheraient environ 100 000 utilisateurs de WhatsApp chaque jour, préférant donner la priorité à la croissance des utilisateurs.

Collecte abusive

L'affaire s'ajoute aux critiques persistantes sur les pratiques de protection des données de Meta à travers ses plateformes, dont Facebook, Instagram et WhatsApp, utilisées quotidiennement par des milliards d'utilisateurs dans le monde.

En 2020, Meta avait accepté un accord avec le gouvernement à la suite du scandale Cambridge Analytica, qui représentait une collecte abusive des données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook. L'accord reste en vigueur jusqu'en 2040.

Zuckerberg et ses acolytes trouvent un accord pour s'éviter un procès

Dans une autre affaire visant Meta, rapportée lundi par le Washington Post, des employés actuels et anciens accusent l'entreprise d'avoir supprimé des recherches sur les risques pour la sécurité des enfants dans les produits de réalité virtuelle. Meta nie ces accusations, affirmant faire de la sécurité des jeunes une priorité et se conformer aux lois en vigueur. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
C'est quoi le métaverse?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
2
Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande
3
Easyjet supprime la moitié de ses vols dans cet aéroport suisse
Poutine et Trump: les alliés inattendus de la gauche norvégienne
Les Norvégiens élisent leur Parlement dans un climat tendu, entre inflation, fracture sur le pétrole et incertitudes liées à Trump et à la guerre en Ukraine.
Les Norvégiens votent ce lundi pour des législatives très disputées, où les troubles géopolitiques liés à la politique de l'administration Trump et à la guerre en Ukraine pourraient bénéficier au gouvernement de gauche sortant.
L’article