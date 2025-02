D'abord Instagram, ensuite les autres réseaux sociaux. Image: imago-images

WhatsApp vous mettra en danger avec sa nouvelle option

WhatsApp prévoit une nouveauté: les utilisateurs pourront bientôt relier leurs profils WhatsApp à leurs réseaux sociaux. Une fonction correspondante est déjà en phase bêta.

WhatsApp teste apparemment une nouvelle fonction qui devrait permettre aux utilisateurs de lier leurs profils WhatsApp à leurs réseaux sociaux. Comme le rapporte le portail spécialisé WABetaInfo, cette option ne concernera, dans un premier temps, que le lien avec Instagram.

La nouvelle fonction doit être intégrée directement dans les paramètres de profil de WhatsApp. A l'avenir, les utilisateurs pourront y décider s'ils souhaitent ajouter des liens à leurs autres réseaux sociaux. Dans la section «Liens», ils auront la possibilité de relier leurs différentes activités en ligne.

Le lien doit augmenter l'engagement des utilisateurs

Une option similaire existe déjà pour les comptes professionnels sur WhatsApp, mais avec une différence importante. Alors que les entreprises doivent vérifier leurs profils Instagram, aucune vérification n'est pour l'instant prévue pour les utilisateurs privés. Les développeurs de Meta soulignent que cette fonction sera entièrement facultative. Les utilisateurs garderont le contrôle total de la visibilité de leurs profils liés et pourront les supprimer à tout moment.

Selon WABetaInfo, cette nouveauté vise à améliorer l'engagement des utilisateurs et à permettre la création de profils plus informatifs. Le lien doit permettre aux contacts de se retrouver plus facilement sur d'autres plateformes et de se mettre en réseau.

Risque d'usurpation d'identité

L'intégration se limite dans un premier temps à Instagram, qui appartient également au groupe Meta. On ne sait pas encore si et quand d'autres plateformes comme Facebook ou Threads seront prises en charge. Les experts voient dans l'absence de vérification pour les utilisateurs privés un risque potentiel d'usurpation d'identité. On ne sait pas encore si Meta mettra en oeuvre les mesures de sécurité correspondantes avant la publication finale de la fonction.

La nouvelle fonction est actuellement en phase de test. Aucun calendrier concret pour le lancement à grande échelle n'a été communiqué. L'extension s'inscrit dans une série de mises à jour par lesquelles WhatsApp continue de développer sa plateforme et d'étendre l'interconnexion entre les différents méta-services.

