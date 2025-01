WhatsApp dévoile quatre nouveautés et promet une «année passionnante»

Les utilisateurs de WhatsApp peuvent se réjouir de quatre nouvelles fonctions. L'une d'entre elles concerne l'envoi de vidéos et d'images.

WhatsApp veut devenir plus amusante et plus conviviale. Ses concepteurs introduisent pour cela quatre fonctions inédites en ce début d'année.

Parmi elles, la possibilité de concevoir des stickers personnalisés directement dans l'application. «Vous pouvez désormais transformer vos selfies en autocollants», expliquent les développeurs sur leur blog. Comment faire? Il faut appuyer sur l'icône «Créer un autocollant». Une option d'appareil photo apparaît alors, permettant de prendre un selfie, qui sera finalement transformé en sticker.

Changement suivant: les paquets d'autocollants peuvent désormais être partagés dans les discussions, même ceux que l'on aura créé soi-même.

«Nouvelle année, nouvelles façons de discuter sur WhatsApp», c'est ainsi que WhatsApp ouvre son blog. Image: whatsapp

30 arrière-plans, filtres et effets

Une autre innovation concerne le partage des vidéos ou photos. Les utilisateurs peuvent désormais les agrémenter de 30 arrière-plans, filtres et effets personnalisés. Jusqu'à présent, cela n'était possible que lors d'un appel vidéo via WhatsApp.

Enfin, il y a du changement à propos des réactions à un message dans une conversation. À l'avenir, un double tapotement sur celui-ci permettra d'accéder à un menu qui affichera les réactions les plus fréquemment utilisées.

Ces quatre éléments sont déjà publiés et tous les utilisateurs devraient y avoir accès prochainement. Les développeurs prévoient de présenter bientôt d'autres nouveautés:

«Nous sommes impatients de l'année passionnante qui s'annonce»

