Xi Jinping

Trump confirme qu'il rencontrera Xi bientôt en Corée du Sud

FILE - President Donald Trump, left, shakes hands with China&#039;s President Xi Jinping during a meeting on the sidelines of the G-20 summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. (AP Photo/Susan Walsh, Fil ...
Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping en 2019.Keystone
Donald Trump confirme une rencontre avec Xi Jinping:le président américain prévoit de s’entretenir avec son homologue chinois en Corée du Sud fin octobre, sur fond de tensions commerciales ravivées entre Washington et Pékin.
17.10.2025, 22:2217.10.2025, 22:22

Donald Trump a confirmé qu'il allait rencontrer le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud dans «deux semaines environ», en marge du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC) dans une interview à Fox News qui sera diffusée dimanche.

«Nous allons nous rencontrer dans deux semaines environ (...) en Corée du Sud, avec le président Xi» en parallèle de l'APEC
Donald Trump, selon des extraits de l'interview accordée à l'émission Fox Sunday Morning Futures

Le président américain doit arriver en Corée du Sud le 29 octobre pour une visite de deux jours, et le sommet se tiendra jusqu'au 1er novembre.

Donald Trump avait menacé d'annuler la rencontre la semaine dernière, mais son ministre des Finances a déclaré mercredi s'attendre à ce qu'elle ait lieu. Ce déplacement survient en pleines tensions commerciales entre Pékin et Washington, en particulier sur les droits de douane.

Pourquoi la Chine risque de «désertifier les centres-villes» suisses

Une trêve, fragile, a été négociée mais le président américain a menacé d'imposer des taxes supplémentaires de 100% sur les produits chinois entrant aux Etats-Unis, mécontent du renforcement chinois des contrôles sur les exportations de terres rares. (mbr/ats)

