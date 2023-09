Voici tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux iPhones

L'iPhone 15 Pro devrait être le premier smartphone à utiliser la technologie dite «3nm». Voici tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux matériels et logiciels ainsi que la date de lancement de la fameuse Keynote d'Apple.

Apple a annoncé, mardi 30 août, au soir, un «événement spécial» au cours duquel serait très probablement présentée la prochaine génération d'iPhone.

Thème de l'événement: «Wonderlust».

Quand aura lieu la Keynote d'Apple ?

Le salon des nouveaux produits Apple aura lieu le mardi 12 septembre à Cupertino, la ville californienne où se situe le siège de l'entreprise, et sera, comme toujours, retransmis en direct sur Internet. Début des festivités: 19 heures en Suisse.

A quoi ressembleront les nouveaux iPhones?

Très probablement deux modèles standard et deux modèles premium plus onéreux, chacun avec deux tailles d'écran différentes, comme on le connaît avec la génération actuelle d'iPhone (14):

iPhone 15, avec écran de 6,1 pouces

iPhone 15 Plus, 6,7 pouces

iPhone 15 Pro, 6,1 pouces

iPhone 15 Pro Max, 6,7 pouces

L'Apple Watch Series 9 et une nouvelle version de l'Apple Watch Ultra, plus chère, sont également attendues.

Qu'en est-il de l'iPhone 15 Mini?

Il est fort probable qu'il n'y en ait pas. Aucune rumeur ne circule à ce sujet.

Quand les nouveaux iPhones seront-ils disponibles?

La date de commercialisation n'est pas connue. Les deux modèles de base iPhone 15 et 15 Plus devraient être disponibles dans la deuxième moitié de septembre 2023. Pour l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, cela pourrait toutefois durer nettement plus longtemps. Des rumeurs ont fait état de date de lancement autour d'octobre ou de novembre.

Quelles sont les principales nouveautés de l'iPhone?

Selon les rumeurs, Apple sera le premier fabricant de smartphones à intégrer une puce de 3 nanomètres (3 nm), particulièrement performante et efficace sur le plan énergétique.

La technologie 3 nm devrait permettre d'économiser environ 20 à 25% d'énergie ou d'augmenter la vitesse de 10 à 15% par rapport à la technique de fabrication actuelle avec une largeur de structure de 5 nanomètres, comme l'a rapporté heise.de.

Toutefois, la nouvelle puce A17 d'Apple ne serait intégrée que dans les modèles haut de gamme 15 Pro et 15 Pro Max.

Il est probable que tous les nouveaux modèles d'iPhone disposeront de «Dynamic Island», une puce de téléphonie mobile 5G mise à jour par Qualcomm, et d'un port USB-C au lieu du port Lightning traditionnel.

Les modèles Pro devraient avoir un cadre en titane au lieu d'un cadre en acier inoxydable. L'iPhone 15 Pro Max devrait disposer d'un objectif zoom périscopique permettant un zoom optique 5x ou 6x (au lieu de 3x).

«Il est toutefois difficile de dire dans quelle mesure les nouveaux modèles d'iPhone en titane seront plus légers que les modèles actuels en acier inoxydable — il est possible que l'avantage de poids du boîtier disparaisse en raison de l'utilisation d'une batterie plus grande ou d'autres 'intérieurs'». source: macprime.ch

Quelle est la qualité du nouvel appareil photo de l'iPhone?

Selon les rumeurs, les deux modèles d'iPhone standard devraient désormais aussi embarquer une caméra principale de 48 mégapixels. En outre, la performance de l'appareil photo devrait être nettement meilleure en cas de faible luminosité grâce au nouveau design du capteur. De plus, l'appareil photo standard grand angle («1x») pourrait être doté d'une ouverture plus grande, allant jusqu'à ƒ1.7.

Qu'est-ce que c'est que cette caméra périscopique?

Le blog tech suisse macprime.ch explique:

«Dans le cas d'un objectif périscopique, un miroir angulaire ou un prisme est placé directement derrière l'objectif principal, qui réfléchit la lumière incidente à 90 degrés sur un deuxième objectif (ou plusieurs autres), par lequel la lumière tombe sur le capteur d'image. Le capteur et les objectifs supplémentaires sont tous deux positionnés sur le côté de l'appareil. Ce système d'objectifs 'pliés' permet des distances focales plus élevées, donc des zooms optiques plus importants, sans que l'appareil doive pour autant être plus épais». Source: macprime.ch

En quelles couleurs l'iPhone 15 est-il disponible?

Supposément en cinq couleurs:

Noir/Anthracite

Blanc

Jaune

Bleu (nouvelle couleur)

«Corail» — rose et orange

Combien coûtent les nouveaux modèles d'iPhone?

Compte tenu des nouvelles caractéristiques matérielles offertes par l'iPhone 15 Pro et Pro Max, ainsi que du coût de la puce améliorée de 3 nanomètres, Apple augmente les prix de base de ces appareils, suppose le blog tech Mac Rumors.

Le prix de l'iPhone 15 Pro pourrait commencer à 1100 dollars US, tandis que celui de l'iPhone 15 Pro Max pourrait commencer à 1200 dollars US. Par ailleurs, on s'attend à ce que les prix des deux modèles standard ne changent pas. Le prix d'entrée de gamme resterait donc à un peu plus de 900 francs.

Où peut-on voir l'événement spécial?

On peut s'attendre à ce qu'Apple propose aux personnes intéressées, comme lors des événements précédents, un flux vidéo sur son propre site web, via Apple TV et YouTube.

Quand le nouveau logiciel iPhone iOS 17 sera-t-il disponible?

Avec les nouveaux iPhones et smartwatches, Apple communiquera également les dates de sortie du nouveau logiciel système iOS 17 (et watchOS 10). Ceux qui ne veulent pas patienter peuvent déjà installer la bêta publique, bien que cela ne soit recommandé que sur un deuxième appareil.

iPadOS 17 et macOS Sonoma pourraient être lancés plus tard dans l'automne. Cela correspondrait à l'habitude d'Apple de lancer les logiciels iPad et Mac en octobre.

Traduit et adapté par Noëline Flippe

