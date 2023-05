«Preuves» à l'appui, des internautes clament que Britney n'est pas Britney. Image: watson / dr

Britney aurait disparu et aurait été remplacée par l'IA. Vraiment?

C'est l'une des dernières théories du complot au sujet de la pop-star. Britney serait portée disparue depuis des mois et aurait été remplacée par d'autres femmes dans ses fameuses vidéos de danse. Des internautes apportent «des preuves» de cette explication.

Malgré la fin de sa tutelle en novembre 2021, Britney Spears ne serait pas libre pour autant. D'ailleurs, la chanteuse ne «serait» pas du tout. Si certains pensent qu'elle est tout simplement morte depuis des années (comme beaucoup d'autres stars), d'autres fans, plus optimistes, assurent qu'elle a disparu.

«Britney is missing!» «Britney a disparu!», la rumeur qui circule largement sur les réseaux sociaux.

Selon les théories de certains internautes inquiets, Britney aurait été remplacée par des doubles, même dans ses propres vidéos, postées sur son propre compte Instagram. Une vidéo en particulier agite la Toile depuis quelques semaines. On y voit la star danser en sandales à talons, mini-short beige et haut jaune devant une maison.

Mais un montage (dont on ne connaît pas l'origine) qui décortique ladite vidéo tend à démontrer qu'il ne s'agit pas de la vraie star. Arrêts sur image à l'appui, la personne qui a créé cette séquence explicative assure qu'il s'agit d'un «filtre reproduisant le visage de Britney». Ce montage a été publié notamment sur Twitter par une certaine Morgan Ariel, qui assure être une «activiste chrétienne, lionne pour Jésus-Christ et chercheuse de vérité».

La preuve ultime selon cette théorie: à un moment, lorsque le bras de la star passe devant son visage, c'est celui d'une autre femme qui apparaît. Le filtre, mettant un quart de seconde de trop à suivre le mouvement, trahirait ainsi le visage de cette autre femme qui aurait remplacé Britney.

La vidéo qui «prouve» tout 👇🏽

Vidéo: watson

On a tenté d'y voir plus clair, alors on a fouillé le compte Instagram de la chanteuse à la recherche de la vidéo incriminée. La version originale a été publiée le 15 avril dernier par Britney Spears elle-même. On a fait notre propre montage en mettant les captures d'écran côte à côte. Sauf que...

Une théorie du complot qui en cache une autre

Sauf que lorsqu'on fait un arrêt sur image au même moment, c'est bel et bien le visage de Britney qui apparaît. La vidéo originale n'est pas d'une qualité exceptionnelle, et de surcroît, Instagram compresse les vidéos et photos qui sont publiées. Rien d'anormal.

A gauche, l'arrêt sur image de la vidéo qui prouve qu'il ne s'agit pas de la chanteuse, à droite, l'arrêt sur image de la vidéo téléchargée directement sur le compte de Britney. Image: capture d'écran

Mais dans ce cas, comment expliquer que le visage d'une autre femme apparaisse aussi nettement dans le montage partagé en masse sur les réseaux sociaux?

Selon toute vraisemblance, la personne à l'origine de ce «montage explicatif» avait d'autres priorités que celle d'apporter la vérité au sujet de la «disparition» de la chanteuse. Autrement dit, ce genre de montage a simplement pour but de faire du clic en jouant sur la désinformation et l’émotionnel entourant les moindres faits et gestes de Britney Spears. Il a suffi de clamer que la star avait disparu et fabriquer des preuves que ne sont pas allés analyser les fans inquiets qui ont ensuite repartagé la vidéo. Et hop! Une nouvelle théorie du complot sur la santé de Britney.

Les fake news propagent des mythes sur les stars

Pour qui se débrouille un tant soit peu avec les logiciels de montage photo ou vidéo, il est facile de modifier une image dans une séquence de quelques secondes et de clamer ensuite «regarder, ce n'est pas Britney! Elle a été remplacée par des filtres, par d'autres femmes qui dansent et par de l'intelligence artificielle». Ce n'est pas la première fois que de telles théories circulent à propos des stars, «preuves» à l'appui.

Dernièrement, c'est carrément la mort d'un acteur canadien qui a été montée de toute pièce... alors que l'acteur en question n'a jamais existé. Un canular qui a berné de nombreux médias à travers le monde, partageant l'histoire sans vérification.

L'histoire en question 👇🏽

Jusqu'à réelle preuve du contraire, donc, Britney Spears n'a pas «disparu» et c'est bel et bien elle qui apparaît dans ses vidéos. Quant à savoir si elle va bien, ça, c'est une autre histoire...

