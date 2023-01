Alec Baldwin inculpé pour homicide involontaire

Et si le tir mortel de Baldwin était dû à un sabotage?

L'acteur a longtemps nié toute culpabilité, soulignant qu'on lui avait dit que l'arme avec laquelle il répétait sur le plateau ne contenait pas de munitions réelles. «Quelqu'un est responsable de ce qui s'est passé, et je ne peux pas dire qui c'est, mais je sais que ce n'est pas moi», a déclaré Baldwin lors d'une interview télévisée l'année dernière. Il a décrit le meurtre de Hutchins comme un «accident tragique».

Elle a pris d'assaut le monde des humains. D'aucuns considèrent le nouveau venu, le très bavard ChatGPT, d'un œil suspicieux. Et si l'IA nous dépassait, et pire, nous contrôlait? On lui a posé la question, un expert lui répond.

A moins de s'être imposé une détox digitale pendant six mois, impossible d'être passé à côté: ChatGPT, une intelligence artificielle (IA) conversationnelle révolutionnaire, a pris le monde comme une tornade. Sur la Toile, divers domaines s'en sont déjà emparés; ici un robot juridique, là un bot de son enfant intérieur, on vous passe la liste.