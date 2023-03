Shou Zi Chew, le PDG de TikTok, ne semble pas avoir apaisé les craintes du Congrès. Image: sda

Shou Zi Chew, PDG de TikTok, s'est présenté jeudi 23 mars devant le Congrès américain pour parler sécurité des données. Mais les questions de certains élus ont provoqué les railleries des internautes.

Depuis quelques mois, le torchon de la tech' brûle entre la Chine et les Etats-Unis. En effet, TikTok génère peur et défiance en Occident, où l'application de vidéos préférée de la GenZ est suspectée de présenter des risques en matière de cybersécurité et de protection des données. Plusieurs administrations - dont la France - ont fait bannir la plateforme des smartphones de leurs fonctionnaires. Mais le pays de l'Oncle Sam ne compte pas s'en tenir aux agences gouvernementales; un projet de loi progresse au Congrès et pourrait déboucher sur une interdiction totale de l'application détenue par le groupe chinois ByteDance.

C'est dans ce cadre que, jeudi 23 mars, le directeur général de l'application, Shou Zi Chew, s'est présenté devant le Parlement. Il y a été questionné pendant près de cinq heures. Si le ton de l'interrogatoire - retransmis en direct- était solennel pour parler algorithmes, sécurité des données et impact psychologique, certaines séquences n'ont pas manqué d'interpeller les internautes.

En cause: des questions mal ficelées semblant dévoiler le peu de connaissance des élus en matière de nouvelles technologies. Le fait n'a pas échappé à la Toile qui n'a pas manqué de troller certaines séquences.

Pour commencer, le représentant de Caroline du Nord, Richard Hudson, écorche le nom de l'entrepreneur:

Mister Crew! 👇

Vidéo: extern / rest

Ensuite, c'est la discussion décousue entre Shou Chew et le Républicain portant sur le thème du Wi-Fi qui s'est démarquée. En substance:

- Hudson: Monsieur Chew, est-ce que TikTok accède au réseau Wi-Fi domestique ?

- Chew: Seulement si l'utilisateur active le Wi-Fi. Je suis désolé, je ne comprends peut-être pas la question.

- Hudson: Donc, si j'ai l'application TikTok sur mon téléphone et que mon téléphone est sur mon réseau Wi-Fi domestique, TikTok accède-t-il à ce réseau ?

- Chew, toujours plus confus: Cela se pourrait, oui – pour accéder au réseau pour obtenir une connexion à Internet, si telle est la question.

- Hudson: Est-il alors possible qu'il puisse accéder à d'autres appareils sur ce réseau Wi-Fi domestique?



Le PDG de TikTok répond aux questions du Congrès 👇

Vidéo: extern / rest

Posté sur les réseaux, l'extrait a récolté plus de 500 000 likes et a été commenté plus de 30 000 fois le jour même. Le temps que l'élu met pour se faire comprendre de son interlocuteur a beaucoup amusé les internautes, qui s'en sont donnés à cœur joie pour troller l'interaction.

«Si je mets de l'essence dans ma voiture, est-ce que ma voiture utilise de l'essence?» Un internaute, qui souhaite aussi déterrer le secret du dahu

«Si je branche mon grille-pain, accède-t-il au réseau électrique domestique ?» Juste pour savoir

«Est-ce que TikTok a besoin que le smartphone soit allumé pour fonctionner?» Pas dans la matrice

«- Est-il déjà allé sur TikTok?

- Je parie qu'il ne sait pas utiliser une clé USB»

Une conversation tenue par deux utilisateurs TikTok

La discussion a divisé la foule en deux camps, les uns estimant que le PDG avait parfaitement compris le sens du propos, mais jouait habilement l'étonné. Certains ont même cherché à paraphraser les propos de Hudson, menant à encore plus de confusion et de repartages: «La question était plutôt: si TikTok est sur le Wi-Fi, est-ce qu'il va voir les autres appareils du réseau domestique?», s'impatiente un internaute. «C'est plutôt: TikTok accède-t-il au Wi-Fi de la maison? Réponse: oui, comme toutes les applications d’un téléphone connecté».

Certains viewers, qui attendaient de la fermeté face à ce géant des réseaux, ont été dépités du cafouillage de certains de leurs élus:

«Ce sont donc eux les idiots qui dirigent le pays» Un utilisateur TikTok

«Est-ce que ces gens travaillent au Congrès? Et si oui, pourquoi??» Un autre utilisateur TikTok dépité

Le représentant de Géorgie, Buddy Carter, s'est également retrouvé épinglé par la Toile, alors qu'il aborde la très épineuse question de la modération, en faisant référence à l'application-soeur de TikTok en Chine, Douyin. Mais, à nouveau, la conversation semble faire les montagnes russes:

L'application-soeur de TikTok, Doyken👇

Vidéo: extern / rest

- Carter: Est-ce que Doyken - désolé si je massacre le nom - est-ce qu'ils ont ce genre de défis là-bas, en Chine?

- Chew: Je suis heureux que vous posiez la question

...

- Carter: Est-ce qu'ils le font, oui ou non?

- Chew: Je ne suis pas sûr.

- Carter: Vous aviez promis de dire la vérité. A ma connaissance, ce n'est pas le cas.

- Chew: Je ne le sais pas, car je mets toute mon énergie à diriger TikTok.



Autre question qui a attiré l'attention:

«La dilatation de la pupille des TikTokeurs est-elle mesurée pour adapter l’algorithme [de l’application]?» Buddy Carter

Les internautes se sont en outre impatientés du fait que l'élu ne laissait pas beaucoup d'espace pour les réponses.

«- Carter: Répondez!

- Chew: Hé bien...

- Carter: Non, dites-moi»

Une vraie conversation constructive vu sur twitter

«Quelle est la couleur du ciel, OUI OU NON?» Et surtout, quand et pourquoi vu sur tiktok

Une façon comme une autre de rappeler que le monde politique et celui de la tech' ont encore parfois de la peine à parler le même langage, alors même que ce dernier a une influence grandissante dans la vie quotidienne de millions de personnes.

Vidéo: watson