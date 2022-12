Vous aussi, devenez zadiste le temps d'une nuit mémorable. Image: capture d'écran airbnb

Airbnb: il loue une tente crade dans son jardin pour 75 francs

Vous avez toujours rêvé de voir ce que ça fait de dormir dans des conditions humainement discutables? Vous n'aimez pas le confort? Vous avez 75 balles à perdre? Ne cherchez plus.

Les temps sont durs en Angleterre! L'inflation y dépasse les 10%. Pour arrondir les fins de mois, certains sont manifestement prêts à tout, quitte à louer une tente et vendre leur âme. C'est ce qu'a fait un certain Azz, à Brighton, à 85km au sud de Londres.

Dans son annonce, l'hôte assure que la tente se situe dans un jardin avec vue sur la mer. C'est dommage qu'il n'ait pas songé à joindre des photos de ladite vue pour prouver ses dires. En revanche, il n'a pas hésité à poster 17 photos de l'espèce de tas informe de tissus et de couvertures qui constitue l'espace de «glamping».

Un panneau à ras du sol écrit au marqueur, n'est-ce pas la définition même du glam? capture d'écran airbnb

Oui, apparemment, dormir dans un bordel où le choix de la déco a été laissé à un enfant daltonien, c'est «glamour». By the way, Azz, ton truc, là, c'est pas un jardin, c'est une terrasse. Défraîchie.

So cute! Image: capture d'écran airbnb

Une terrasse qui mériterait un bon coup de balai, d'ailleurs. Mais cette option n'est apparemment pas incluse dans les 75 balles.

Cette terrasse ne donne pas envie d'y marcher pieds nus. Ni d'y marcher tout court.

En revanche, les voyageurs pourront jouir d'un jacuzzi... Gonflable. Avec un tuyau d'arrosage qui pendouille.

Tremble, le spa du Beau-Rivage! Tu as de la concurrence! Image: capture d'écran airbnb

La bonne nouvelle? Si vous louez ce bien d'exception, vous aurez le droit d'utiliser les installations de la maison, comme les toilettes ou la douche chaude. Non, vous ne serez pas obligé de faire vos besoins dans un seau, n'est-ce pas merveilleux? A vos claviers, cet hébergement risque d'être pris d’assaut très vite. Par des squatteurs.

Allez, bonnes vacances.

On reste dans le charmant thème du cringe ?

D'accord, avec plaisir, alors voici des photos de biscuits ratés:

1 / 24 Et maintenant, des photos de biscuits ratés source: imgur

Je peux vous proposer aussi Lindsay Lohan, qui a vendu son âme à Pepsi:

Heureusement, elle, elle nous remet un peu les pendules à l'heure: