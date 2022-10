Les créations d'Apolline sont effrayantes de réalisme. Image: instagram @enillasmu

Pour Halloween, cette fan de maquillage va vous faire flipper

Sur les réseaux sociaux, cette maquilleuse autodidacte fait rêver des centaines de milliers de followers à coups de dégradés et de paillettes. Mais à l'approche de Halloween, elle passe en mode dark, avec des créations bluffantes et terrifiantes.

Elle s'appelle Apolline et travaille dans les RH. Mais c'est dans un univers un peu plus pailleté qu'elle laisse sa créativité s'exprimer. Avec tant de talent qu'on peine à croire que la Française de 25 ans est tombée dans le maquillage «un peu par hasard». Elle explique au HuffPost qu'elle a tenté il y a cinq ans de reproduire un make-up en suivant un tuto, pour voir si elle en était capable. Depuis, elle n'a plus lâché ses pinceaux.

Si, durant l'année, elle partage sur les réseaux sociaux des looks colorés et féeriques, à l'approche de Halloween, c'est dans un univers plus sombre qu'elle s'épanouit. Et la jeune autodidacte excelle. Elle ravit plus de 600 000 followers sur TikTok, et quelque 37 000 sur Instagram.

Image: Instagram @enillasmu

La Française s'est inventé un monde peuplé de créatures toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Elle semble beaucoup s'amuser à créer de fausses plaies sanglantes.

Image: Instagram @enillasmu

La tradition remonte à 2018. Chaque année, un peu avant Halloween, Apolline publie sur Instagram des photos effrayantes, en racontant des anecdotes de maquillage. Sous cette photo, elle dit avoir acheté du vrai barbelé, et ne recommande absolument pas cette idée: «Si ma maman sait ça, elle va me disputer, même si j'ai 25 ans :D».

Image: Instagram @enillasmu

Chaque création lui prend environ deux heures. «C'est surtout le démaquillage qui est long car les prothèses et le latex collent à la peau», explique-t-elle.

Image: Instagram @enillasmu

Une étape qui lui «fait mal au cœur, après tout ce travail». La jeune maquilleuse dit ne garder la prothèse qu'une demi-heure.

Image: Instagram @enillasmu

Tout au long de l'année, Apolline publie principalement des looks joyeux et colorés, mais semble aussi puiser son inspiration dans la période des fêtes de fin d'année.

image: instagram @enillasmu

Pleine d'humour, elle partage aussi ses ratés, comme ici avec une interprétation de casse-noisette, à mi-chemin entre Noël et Halloween. «Je fais encore plus flipper que l’original c’est absolument pas mon souhait de base 🥲 [...] j’ai acheté une prothèse la peau du cul avec des frais de douane pour ce maquillage. C’est cadeau 😂».

Image: Instagram @enillasmu

Pour suivre les aventures féeriques et/ou effrayantes d'Apolline, rendez-vous sur Instagram ou sur TikTok sous @enillasmu!

