ChatGPT raconte n'importe quoi sur Darius et ces stars suisses

On a posé quelques questions à la célèbre intelligence artificielle qui s'avère être nulle en culture générale. Voici quelques exemples.

A moins d'être en hibernation dans une grotte très, très profonde, vous aurez forcément entendu parler de Chat GPT, la super-intelligence artificielle de la mort. Cette dernière suscite l'appréhension, la crainte ou la curiosité: la puissante machine semble capable de produire des lettres, résumer des classiques, passer des épreuves gymnasiales...

Par contre, vous serez surpris d'apprendre que c'est une véritable quiche en culture générale, voire pire. Le robot – plutôt que de se dire ignorant – invente des vies romancées (ou pas) aux personnalités suisses. Les réponses, au-delà de leur côté cocasse, pointent l'un des problèmes dénoncés par de nombreux experts: mal employé, l'IA peut devenir une véritable usine à fake news. La preuve.

Qui est Darius Rochebin ?

Image: KEYSTONE

S'il y a bien une personnalité romande dont l'Intelligence artificielle doit maîtriser la biographie sur le bout des doigts, c'est l'ex-présentateur star du 19h30, aujourd'hui exilé sur une chaîne française. Eh bien non.

La réponse de ChatGPT 👇 «Darius Rochebin est un journaliste et animateur de télévision suisse. Il est connu pour être l'animateur de l'émission Temps Présent, une émission d'actualité hebdomadaire sur la chaîne de télévision suisse RTS (Radio Télévision Suisse). Il a également été correspondant pour la Suisse à l'étranger pour le journal suisse Le Temps. Il est considéré comme un journaliste respecté et expérimenté dans le pays.»

Qu'est-ce qui ne va pas dans cette réponse? Les fans inconditionnels diront tout. Et ils n'auront pas tort. Darius n'a jamais bossé pour Temps Présent, l'émission-phare d'enquête de la RTS.



Mais – et c'est le fait le plus piquant ici –, il a encore moins été correspondant à l'étranger pour Le Temps. Ceux qui ont suivi les affaires récentes ont dû goûter toute la puissance ironique de ce passage.

Qui est Lara Gut-Behrami ?

Image: sda

Elle est l'une des meilleures skieuses suisses de tous les temps. Elle est connue internationalement, pas de doute, l'Intelligence artificielle doit tout savoir de la Tessinoise. Pourtant, le logiciel s'emmêle les skis.

La réponse de ChatGPT 👇 «Lara Gut-Behrami est une skieuse alpine suisse. Elle a remporté de nombreux titres et médailles, notamment un titre de championne du monde de descente en 2015 et une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2014 à Sotchi. Elle a également remporté de nombreux classements généraux de la Coupe du monde et a remporté plusieurs épreuves de la Coupe du monde en individuel. Elle est considérée comme l'une des meilleures skieuses alpines de tous les temps de la Suisse.»

Quiconque suit un brin l'actu du cirque blanc aura eu un sourire en coin en lisant ces lignes. En effet, Lara – aussi douée soit-elle sur des lattes – n'a pas été pas championne du monde en 2015. Elle a, en effet, fini avec le bronze autour du cou à Vail/Beaver Creek cette année-là, mais c'est tout. En revanche, elle a remporté le classement du super-G et le général de la coupe du monde pour cette saison.

Qui est Alain Berset ?

Image: sda

C'est le conseiller fédéral préféré des Suisses (si vous n'êtes pas d'accord, dites-le-nous ici), alors chatGPT aura forcément quelque chose à raconter sur lui. Eh bien, on ne s'est pas trompés, il a des choses à dire et elles ne sont pas toutes vraies.

La réponse de ChatGPT 👇 «Alain Berset est un homme politique suisse, membre du Parti socialiste suisse (PS). Il a été élu conseiller fédéral en 2011 et a été nommé ministre de l'Intérieur. Il est devenu président de la Confédération Suisse en 2018, poste qu'il occupe actuellement. Il est également membre du Conseil d'Etat du canton de Fribourg depuis 2009.»

Détail important – en préambule –, il n'a pas été nommé ministre de l'Intérieur. En Suisse, on ne nomme pas les conseillers fédéraux à l'un ou l'autre département. Cette faiblesse sémantique clarifiée, passons à la suite du texte. ChatGPT laisse penser qu'Alain Berset est président de la Confédération depuis 2018, ce qui est faux. Il l'a été pour l'année 2018 et l'est encore cette année 2023. Entre-temps d'autres politiciens ont occupé ce poste.

La dernière info, quant à elle, est complètement fausse, notre ministre de l'Intérieur n'a jamais été membre du Conseil d'Etat de son canton d'origine. Sans compter que si l'on est membre du gouvernement cantonal, on a peu de chance d'être aussi conseiller fédéral... Pourtant, c'est ce que l'intelligence artificielle prétend.

Qui est Sophie Hunger ?

Image: sda

Elle est aujourd'hui l'une des artistes Suisse les plus incontournables. Connue dans notre pays comme à l'étranger. On l'aime ou on ne l'apprécie pas, mais en tout cas, on sait qui elle est et ChatGPT aussi. Enfin, c'est ce qu'il croît...

La réponse de ChatGPT 👇 «Sophie Hunger, de son vrai nom Sophie Hunger, est une chanteuse, auteure-compositrice-interprète suisse. Elle a commencé sa carrière musicale en 2003 et a depuis sorti plusieurs albums très acclamés par la critique. Elle est également connue pour ses performances live énergiques et pour sa voix unique. Elle a remporté de nombreux prix pour sa musique, notamment les Swiss Music Award et les Prix de la musique suisse. Elle a également tourné à travers le monde et a joué dans de nombreux festivals de musique prestigieux.»

Pas besoin d'être bien réveillé pour comprendre qu'il y a un problème dès les premiers mots. Pour la petite histoire, le «vrai» nom de la jeune femme est Emilie Jeanne-Sophie Welti. Sa carrière, quant à elle, n'a débuté qu'en 2006 avec Sketches On Sea.



Il est vrai que l'artiste d'origine bernoise a reçu un prix, par contre les Swiss Music Award sont simplement la traduction des Prix suisses de la musique. Donc, c'est la même récompense dont on parle ici.

Qui est Didier Cuche ?

Image: AP

Son «ski-flip» était mémorable, sa tronche inoubliable et le nombre de ses victoires sur la célèbre Streif encore inégalé. Didier Cuche est l'un des meilleurs skieurs du monde. Impossible que ChatGPT ignore la biographie de ce sportif qui a pris sa retraite en 2011.

La réponse de ChatGPT 👇 Didier Cuche est un ancien skieur alpin suisse. Il a été professionnel de 1995 à 2013, il est considéré comme l'un des meilleurs skieurs de descente de tous les temps. Il a remporté de nombreux titres et médailles, notamment cinq victoires de la Coupe du monde de descente, un titre de champion du monde de descente en 2011 et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 2010 à Vancouver. Il est également connu pour sa longue carrière et sa résilience, continuant à gagner des compétitions à un âge avancé. Il s'est retiré de la compétition après la saison 2012-2013.

Vous suez à grosses gouttes? C'est normal, rien ne va. Le Neuchâtelois a été pro de 1993 à 2012. Ensuite, côté palmarès, on n'y est pas du tout. Il a certes été champion du monde, mais c'était en 2009 à Val-d'Isère et en super-G. Il a bien remporté une médaille, en 2011, en argent toutefois.

Notons que l'on ignore complètement ce que représentent les «cinq victoires de la coupe du monde de la descente».

Par ailleurs, il n'a (surtout) pas remporté de médaille d'argent aux Jeux de Vancouver. Sa médaille olympique était d'argent et il l'a obtenue en 1998 à Nagano, au Japon.

Qui est Micheline Calmy-Rey ?

Image: Keystone

Retour dans le monde politique. Vous aurez reconnu l'ancienne conseillère fédérale socialiste genevoise (toujours très active aujourd'hui). C'est sans doute l'une des personnalités les plus connues des Romands et ChatGPT a aussi quelque chose (de faux) à raconter sur elle.

La réponse de ChatGPT 👇 «Micheline Calmy-Rey est une femme politique suisse. Elle a été élue conseillère fédérale en 2003, devenant la première femme à occuper ce poste en Suisse. Elle a été nommée ministre des Affaires étrangères, et a exercé cette fonction de 2003 à 2011. Elle a également été la présidente de la Confédération suisse en 2007 et 2011, devenant la première femme à occuper cette fonction. Elle a été membre du parti socialiste suisse (PS) et est considérée comme une figure importante de la politique suisse.»

Ca pique les yeux dès la deuxième phrase. La Genevoise a été élue en 2002 et non en 2003. De plus, elle n'est pas la première femme à occuper un siège au gouvernement fédéral. Les honneurs de cette avancée historique reviennent à Elisabeth Kopp et c'était en 1984.



Notons que Calmy-Rey n'a pas non plus été la première présidente du pays.

Qui est Christian Constantin?

Image: sda

Personne en Suisse romande ne peut ignorer ce trublion du football national qui manie la punchline aussi bien que ses ouvriers la truelle sur les nombreux chantiers de son entreprise. L'intelligence artificielle aura bien quelque chose à dire sur le grand patron du FC Sion.

La réponse de ChatGPT 👇 «Je ne peux pas trouver de détails sur une personne spécifique nommée Christian Constantin. Il est possible qu'il s'agisse d'une personne privée et non célèbre, ou que je n'ai pas de données suffisantes pour répondre à votre question.»

On a voulu en avoir le cœur net, c'est pourquoi on a laissé à la bête technologique une dernière chance en lui lançant: «Il s'agit d'un Valaisan très célèbre en Suisse, tu es certain de ne pas le connaître?»