Berset vous a-t-il déçu? On veut votre avis

Les Covid leaks secouent la Berne fédérale, et au-delà. Alain Berset est de plus en plus sous pression. Et vous, vous en pensez quoi de tout ça?

Voici plus d'une semaine que le conseiller fédéral Alain Berset est dans la tourmente, après les révélations de CH Media sur les fuites ayant eu lieu au sein de son département via son bras droit Peter Lauener, durant la pandémie de Covid.

Il n'y pas si longtemps encore, Alain Berset était le conseiller fédéral chouchou des Suisses. Quelques jours à peine avant les Covid-leaks, le Fribourgeois obtenait 64% de scores favorables parmi de nombreux sondés.

Depuis, le conseiller fédéral socialiste est secoué de toutes parts. Politiquement peut-être, mais qu'en est-il de l'opinion publique? Répondez à notre sondage!

On aimerait bien le connaître. Tout d'abord, on ne sait pas à quel point Alain Berset a pu être impliqué ou si son bras droit, Peter Lauener, a agi seul.

Pensez-vous qu'Alain Berset soit impliqué? Absolument: Berset est derrière les fuites, mais c'est son bras droit qui porte le chapeau Oui: les fuites venaient de Lauener, mais Berset a fermé les yeux Ça dépend: les fuites venaient de Lauener, mais Berset est incompétent car il n'a pas su gérer son département Non: je pense qu'il n'a rien à voir dans tout cela

Trouvez-vous toujours Alain Berset crédible comme conseiller fédéral après ces Covid-leaks? Oui, rien n'a changé Non, cette affaire, c'est la goutte de trop Ca fait déjà longtemps que Berset n'a plus ma confiance

Ces fuites liées à la pandémie, selon vous, c'est grave? Oui, c'est allé beaucoup trop loin Non, les fuites dans la presse ont toujours eu lieu Ca commence à en faire beaucoup, ces affaires liées à Berset, non?

Les Covid-leaks présentent plusieurs aspects qui se mélangent: les fuites elles-mêmes, l'aspect pénal, le lien entre le monde politique et médiatique...

En quoi ces fuites sont-elles graves? La loi, c'est la loi: ces fuites sont pénalement répréhensibles On a tenté de manipuler l'opinion publique On a voulu faire pression sur le Conseil fédéral Rien de tout cela n'est grave

Il n'empêche, depuis le début de la pandémie, Alain Berset a multiplié les frasques — qu'elles soient liées au Covid ou non.

Pour les connaisseurs: quelle est votre «affaire Berset» favorite? Les Covid-leaks Son vol de plaisance intercepté en France par des Rafales L'ex-maîtresse qui le faisait chanter et contre qui un groupe d'intervention de la police a été envoyé L'antenne 5G prévue dans son village et annulée alors qu'il a signé une opposition

