Sourires super bright, bikinis fleuris et plage paradisiaque: 30 candidates Miss France se battront pour la Couronne le 17 décembre. image: instagram

Voici les 30 candidates qui se trucideront pour la couronne de Miss France

Afin d'affûter votre langue de vipère et d'élaborer vos premiers pronostics avant l'édition 2023, voici les 30 candidates qui batailleront corps, âme et sourire pour rafler la couronne de Miss France samedi soir.

Si vous trépignez autant que nous à l'approche de Miss France, découvrez sans plus attendre les photos des candidates de ce cru 2023, ainsi que quelques infos pour apprendre à les connaître.

Le saviez-vous? Cette 93e édition sera un peu différente Pour se donner un air de modernité, les critères du quasi-centenaire concours de beauté ont été modifiés: exit la limite d'âge à 24 ans, ainsi que l'interdiction d'être mariée, d'avoir des enfants ou d'être tatouée. Le concours est également désormais ouvert aux femmes transgenres.

Par contre, les fondamentaux de Miss France ont été conservés: on exige toujours des candidates qu’elles soient majeures et mesurent plus de 170cm pour «pouvoir porter les robes de créateurs». Et rassurez-vous: en ce qui concerne l'éternel Jean-Pierre Foucault, présentateur historique de l'émission, il sera toujours là.

Miss Alsace

image: TF1

Dites bonjour à Camille Sedira, 21 ans, étudiante en école de commerce, «entière et spontanée» (dixit le Figaro), qui se dit «curieuse et sportive» et passionnée par la cuisine et les randonnées. Elle aime aussi les romans de Joël Dicker. A vous de juger si c'est un bon ou mauvais point.

Miss Aquitaine

image: tf1

Orianne Galvez-Soto a 23 ans. Perruquière et maquilleuse dans le monde du spectacle, la jeune femme connait bien le milieu des concours de beauté: elle a été élue première dauphine de Miss Aquitaine en 2020 et Miss Périgord 2017.

Miss Auvergne

image: tf1

Alissia Ladeveze, 20 ans, a suivi un bachelor de management international. Ce qu’elle souhaite réellement après son diplôme? Ouvrir une agence de publicité à Paris, «un peu à la Emily in Paris», explique-t-elle à TF1 Info. Là encore, à vous de juger si c'est un bon ou un mauvais point.

Miss Bourgogne

image: tf1

Contrairement aux apparences, Lara Lebretton n'est pas bretonne. Cette infirmière de 23 ans vient de Saône-et-Loire, en Bourgogne. Infirmière, elle est également coach, chorégraphe, danseuse, ainsi que peintre et couturière amateure, tout ça tout ça.

Miss Bretagne

image: tf1

Enora Moal, 20 ans, est étudiante en imagerie médicale pour devenir manipulatrice. Manipulatrice en radiothérapie, on précise. Pour Enora, Miss France, «c’est beaucoup plus que du strass et des paillettes», affirme-t-elle à Ouest France. Qu'est-ce d'autre, alors? L'interview ne le dit pas.

Miss Centre-Val-de Loire

image: tf1

Coraline Lerasle est étudiante en licence de géographie à l'université de Tours, afin de devenir «professeure des écoles» (ce genre de titre qui n'existe qu'en France). Elle dédie ses moments de détente à la danse classique et à la lecture - sans préciser si elle aime aussi Joël Dicker.

Miss Champagne-Ardenne

image: tf1

Solène Scholer a 20 ans et, pendant ses heures perdues, suit des études de médecine à Reims. La jeune femme, «épanouie et tolérante», est une grande passionnée de chevaux: elle pratique l’équitation en compétition depuis l’âge de 5 ans.

Miss Corse

image: tf1

Orianne Meloni, apprentie infirmière de 22 ans, suit les traces de ses trois soeurs, qui ont toutes participé à Miss Corse. Sa jumelle, Mélody Meloni (ça fait beaucoup de m, l, o et i), a notamment défilé pour Miss Corse 2021. Son mantra? «On a la plus belle île du monde, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle île de beauté». Merci Orianne.

Miss Côte d'Azur

image: tf1

A seulement 19 ans, la Niçoise Flavy Barla est étudiante en troisième année de médecine (avec un an d'avance). Cette jeune précoce rêve de devenir chirurgienne, après avoir survécu à un cancer de la peau quand elle était enfant. C'est aussi une grande passionnée de danse - vous l'avez peut-être vue dans la saison 13 de «La France a un incroyable talent» sur M6.

Miss Franche-Comté

image: tf1

Marion Navarro, 19 ans, suit un bachelor Fashion business à l’École internationale de mode (EIDM) de Paris. Ambitieuse et disciplinée, elle a pratiqué la danse classique à haut niveau pendant des années. Le soir de l'élection, qu'espère-t-elle? «Je vise les premières places et pour être plus précise, je vise le titre, la première place».

Miss Guadeloupe

image: tf1

Voici l'une des plus jeunes recrues de cette volée 2023: Indira Ampiot, 18 ans, vient tout juste d'obtenir son bac. Favorite annoncée, elle fait déjà l'unanimité parmi les autres candidates, après leur avoir fabriqué à chacune des «petits hauts en crochet personnalisés» durant le voyage des Miss en Guadeloupe. Trop cute.

Miss Guyane

image: tf1

«Souriante et déterminée», Shaïna Robin, 20 ans, ne s'imagine ni infirmière ni communicante, mais suit des études pour pilote de l’armée de l’air. Autrement dit: elle est badass.

Miss Île-de-France

image: tf1

L'une des plus jeunes recrues du concours est également l'une des plus grandes: Adèle Bonnamour, 18 ans, mesure pas moins d'1m86. Longtemps complexée par sa taille, cette étudiante en école de commerce et grande joueuse de tennis s'accepte désormais pleinement.

Miss Languedoc

image: tf1

Cameron Vallière, étudiante en marketing et communication de 23 ans, est la toute première Miss «strictement Languedoc» de l'histoire, après la scission du comité Languedoc-Roussillon en deux entités distinctes. Elle doit son prénom à l’actrice américaine Cameron Diaz, dont ses parents étaient fans.

Miss Limousin

image: tf1

Diplômée d'un master en management, Salomé Maud, 23 ans, est aussi volontaire à l’Ordre de Malte, une association catholique caritative. Après avoir manqué le titre de Miss Limousin en 2017 et 2021, cette adepte de course à pied a fini par rafler l'écharpe. Elle se décrit comme une «humaniste sincère». Ok.

Miss Lorraine

image: tf1

Sarah Aoutar, 26 ans (ouh, la vieille!) exerce dans l'univers de la finance du côté du Luxembourg. Pourquoi a-t-elle décidé de s'inscrire à Miss France? «Je voulais relever un nouveau défi. Je suis dans la vie active et j'avais envie de sortir de mon quotidien en me lançant ce nouveau challenge.» Esprit d'entrepreneuriat, quand tu nous tiens.

Miss Martinique

image: tf1

Axelle René, 21 ans, est étudiante en Master 1 Géosciences et planétologie. Son combat si elle devient Miss France? «La prévention contre les risques naturels». Tiens, c'est original.

Miss Midi-Pyrénées

image: tf1

Florence Demortier, 22 ans, vient d'obtenir un diplôme de kinésithérapeute. Si elle était une couleur, elle serait le «orange». Pourquoi? «C'est la couleur du coucher de soleil et j'adore regarder le coucher de soleil», confie-t-elle à La Dépêche. Et un objet? «Le téléphone. Parce qu'on ne s'en lasse pas».

Miss Nord-Pas-de-Calais

image: tf1

Agathe Cauet, 23 ans, est infirmière de métier. Pour l'anecdote, vous ne la verrez pas en bikini le soir de l’élection. La jeune femme souhaite cacher une cicatrice qu’elle a au niveau du nombril, après avoir été opérée d'une tumeur quand elle avait 17 ans. En revanche, elle a un petit tatouage sur l'aine.

Miss Normandie

image: tf1

Perrine Prunier, 23 ans, suit un master de droit à l'université de Caen. Son rêve? Devenir commissaire de police et intégrer la brigade de protection de la famille, afin de défendre les femmes victimes de violences conjugales. Fun fact: c'est elle qui a obtenu le meilleur résultat au traditionnel test de culture générale, avec une note de 17,5/20.

Miss Nouvelle-Calédonie

image: tf1

A 26 ans, Océane Le Goff est l'une des doyennes du concours. Diplômée d’un bachelor à l’école de gestion et de commerce de Nouméa, elle a lancé sa propre entreprise de garde d’enfants. Elle est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, dont il n'existe pas de traitement spécifique à ce jour.

Miss Pays de la Loire

image: tf1

Emma Guibert, 20 ans, a été élue Miss Vendée après avoir été inscrite par une amie sans le savoir, après quoi elle a remporté le titre de Miss Pays de la Loire. La jeune femme se destine à l’événementiel. Si elle devient Miss France, Emma veut faire son combat du harcèlement scolaire, qu'elle a subi elle-même pendant sa jeunesse. (On la surnommait «l'asperge»).

Miss Picardie

image: tf1

Bérénice Legendre a eu chaud: sans changement de règle sur l'âge limite, cette chargée de communication de 26 ans n'aurait pas pu participer au concours. Dans son enfance, elle a été traumatisée par une mésaventure avec des moustiques et de l'huile essentielle de citronnelle.

Miss Poitou-Charentes

image: tf1

Etudiante en deuxième année de «BTS esthétique option Management», Marine Paulais a l'air super. Et je ne dis pas ça parce que nous avons le même prénom.

Miss Provence

image: tf1

Chana Goyons a 18 ans et c'est une fan ultime de Céline Dion. Comme toute bonne étudiante en finance qui se respecte, elle est une grande golfeuse - sport qu'elle a pratiqué pendant une dizaine d’années.

Miss Réunion

image: tf1

Marion Marimoutou, 18 ans, vient d'obtenir son bac. Si elle se rêve professeur de sciences économiques et sociales, la Réunionnaise va repousser d’un an son inscription à l’université pour réaliser son ambition de Miss France. Sa faiblesse? Elle nourrit un véritablement crush pour Olivier Giroud, le buteur des Bleus. Malheureusement pour Marion, le footballeur est déjà marié et il a quatre enfants.

Miss Rhône-Alpes

image: tf1

Esther Coutin a travaillé l'art de la persévérance: après deux participations manquées à Miss Rhône-Alpes en 2017 et 2018, la jeune femme de 23 ans a finalement réalisé son objectif en 2022. En parallèle, elle suit un doctorat pour devenir expert comptable au commissaire des comptes.

Miss Roussillon

image: tf1

Chiara Fontaine, 20 ans, suit une licence de psychologie. Ses principaux traits de caractère? «La bienveillance et l'authenticité». Nous voilà rassurés.

Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy

image: tf1

Inès Tessier, 19 ans, s'apprête à mettre sur pause ses études de cinématographie à l’université de Montréal au Canada. En tant que Miss, elle a décidé de soutenir des causes qui lui tiennent à cœur: l'écologie et la lutte contre le cyber-harcèlement.

Miss Tahiti

image: tf1

Pour finir ce panel de beautés et de gentillesses, voici Herenui Tuheiava, qui suit un master dans le web marketing. Son pire cauchemar, le soir de l'élection? «Passer à côté de mon rêve et ne pas ramener la couronne de Miss France à tous les Polynésiens». On la comprend.

Alors, convaincus? Qui est votre préférée? Dites-nous tout en commentaire, et rendez-vous samedi soir à 21h10 sur TF1 pour 3 heures de bashing!