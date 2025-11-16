pluie modérée
Divertissement
Miss France

Etes-vous digne de la couronne de Miss France? Faites le quiz!

Etes-vous digne de la couronne de Miss France? Faites notre quiz!
Divertissement, sport, orthographe, anglais, logique... testez vos connaissances et déterminez si vous avez les épaules pour la couronne!image: tf1

Etes-vous digne de la couronne de Miss France? Faites notre quiz!

Pourriez-vous prétendre à la couronne de Miss France? Rien n'est moins sûr, si vous obtenez un mauvais score au test de culture générale. Faites le test pour voir si vous êtes à la hauteur des candidates de cette année!
16.11.2025, 15:5816.11.2025, 15:58
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ou un truc comme ça. Bref, si vous prétendez à la sacro-sainte couronne de Miss France, il vous faudra passer un test de culture générale. Pas besoin d'être Einstein, mais il faut tout de même avoir l'esprit un poil ouvert sur le monde qui vous entoure.

En 2024, ça s'est passé comme ça 👇

La nouvelle Miss France 2025 a battu un record étonnant

Puisque l'élection de la nouvelle Miss France, c'est pour bientôt (le samedi 6 décembre 2025), on a décidé de vous proposer le fameux test de culture générale auquel les 30 candidates ont dû se soumettre lors de leur voyage de préparation. On a enlevé quelques petites questions un peu trop spécifiques, mais le gros de la matière y est.

Normalement, il faut prendre une heure maximum, alors évitez d'y passer la journée - et mettez ChatGPT sous clé (Kim Kardashian, on te voit).

Pourquoi Kim Kardashian a failli rater son examen de droit

Allez, c'est parti, faites le quiz et prouvez-nous que vous auriez une tête bien remplie sous la couronne de Miss France 2026.

41 questions
Cover Image

Pourriez-vous rafler la couronne de Miss France 2026?

Si vous êtes fan de Miss France...
Pour rappel, la cérémonie d'élection de Miss France 2026 se tiendra au Zénith d'Amiens le 6 décembre prochain. La grande cérémonie sera diffusée dès 21 h 10 sur TF1.
