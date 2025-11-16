Etes-vous digne de la couronne de Miss France? Faites notre quiz!
De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ou un truc comme ça. Bref, si vous prétendez à la sacro-sainte couronne de Miss France, il vous faudra passer un test de culture générale. Pas besoin d'être Einstein, mais il faut tout de même avoir l'esprit un poil ouvert sur le monde qui vous entoure.
Puisque l'élection de la nouvelle Miss France, c'est pour bientôt (le samedi 6 décembre 2025), on a décidé de vous proposer le fameux test de culture générale auquel les 30 candidates ont dû se soumettre lors de leur voyage de préparation. On a enlevé quelques petites questions un peu trop spécifiques, mais le gros de la matière y est.
Normalement, il faut prendre une heure maximum, alors évitez d'y passer la journée - et mettez ChatGPT sous clé (Kim Kardashian, on te voit).
Allez, c'est parti, faites le quiz et prouvez-nous que vous auriez une tête bien remplie sous la couronne de Miss France 2026.
Pourriez-vous rafler la couronne de Miss France 2026?