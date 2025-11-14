Certaines candidates ont dû être recadrées. Image: instagram

Des candidates de Miss France ont été remises à l'ordre

Alors que les 30 prétendantes à la couronne se trouvent actuellement en Martinique pour leur voyage de (trans)formation, qui doit achever de faire d'elles de vraies princesses, euh, femmes du monde, les Miss régionales ont été remises à l'ordre par la direction du concours.

«On ne peut pas élire une Miss France, aussi belle soit-elle, si elle ne respecte pas les gens et se comporte mal.» Tel est l'adage du directeur du concours de Miss France, Frédéric Gilbert, qu'on pourrait aimanter sur le frigo.

C'est du moins que devraient faire «un petit groupe de plusieurs personnes» parmi les candidates de Miss Frances 2026, rappelées à l'ordre ce mercredi après plusieurs signalements du personnel, pour se souvenir de bien se comporter.

Au moins «cinq ou six retours»

Selon Le Parisien, après certains comportements jugés irrespectueux (au moins cinq ou six, dénombre Frédéric Gilbert), la totalité des participantes ont été rappelées à l'ordre après leur test de culture générale, ce mercredi, afin de respecter les règles de savoir-vivre et le respect de la vie collective. Aïe.

«Il y a eu un rappel à l’ordre ferme de l’enjeu et des comportements à avoir. J’ai mis un tour de vis», assure le responsable dans les colonnes du quotidien français. «Hier encore, pendant une activité, certaines n'ont pas été très polies, d’autres ont fait preuve d’un peu d'insolence.»

«Et cela n'est pas possible, on n'est pas leurs domestiques» Frédéric Gilbert

Avant que le directeur n'énumère plusieurs exemples concrets: affaires étalées dans les chambres, gobelet de café qu'on laisse traîner en attendant que quelqu'un d'autre le ramasse, ou encore appels téléphoniques au milieu d'une activité ou d'une séance de maquillage.

«On fait comment nous, après, si la Miss France elle se comporte ainsi et ne veut pas faire ses activités car elle en a marre?» La question, à juste titre, de Frédéric Gilbert

En attendant la cérémonie, qui se tiendra le 6 décembre prochain à Amiens, les Miss régionales feront bien de se tenir à carreau. Même s'il est probable que les candidates concernées puissent de manière quasi certaine faire une croix sur leurs espoirs d'élections - le jury ne plaisante pas, avec le savoir-vivre. (mbr)