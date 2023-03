Le défilé du créateur suisse Kevin Germanier à la Fashion Week de Paris automne-hiver 2023-2024. Image: EPA

Le nombre de mannequins grande taille à la Fashion Week fait peur

Malgré une mode qui se veut soit disant plus inclusive depuis une dizaine d'années, sur les podiums, les tailles médium et les plus-size ont toujours de la peine à se faire de la place en 2023.

Vous n’avez pas la taille mannequin? Quoi, vous portez du 38? Vous avez même l'audace de faire un 44? Circulez, il n'y a rien à voir, vous n’existez toujours pas sur les podiums de la Fashion Week. Ou très (très) peu.

C'est Vogue Business qui s’est penché sur ces chiffres durant les Fashion Weeks automne-hiver 2023-2024 de New York, Londres, Milan et Paris qui ont eu lieu ces dernières semaines. Et force est de constater que même si, ces dernières années, on a beau avoir beaucoup traité d'inclusivité dans la presse, mis en avant des tendances body-positive, les marques n’ont toujours pas vraiment fait d’efforts à ce niveau-là.

Un défilé à Paris auquel assiste Anna Wintour, la rédactrice en chef de Vogue. Image: EPA

Des gros chiffres mais des petites tailles

Selon les calculs du magazine de mode, en 219 défilés, ce sont 9137 tenues qui ont été dévoilées. Et sur tous ces podiums, on a vu seulement... 3,8% de mannequins de taille médium, soit les tailles comprises entre le 38 et le 42. Le chiffre est encore plus acide pour les grandes tailles, puisqu’il n’y avait que 0,6% de mannequins plus-size, soit 44 et plus.

L’écrasante majorité, avec 95,6%, était représentée par des mannequins qui font du 32 au 36, des «tailles mannequin» comme on les appelle encore. Comme si les autres mannequins n’existaient pas.

Un mannequin à la Fashion Week de Milan. Image: EPA ANSA

Des jeunes créateurs bien plus inclusifs

Pour trouver des modèles plus-size, il faut chercher davantage du côté des petits créateurs. On peut citer notamment la Brésilienne Karoline Vitto. Lors de la Fashion Week de Londres, pour douze tenues, la créatrice a fait défiler 75% de mannequins médium, entre le 38 et le 42, et 25% de modèles plus-size. Certes, zéro mannequins skinny, mais la marque revendique justement le fait d’accentuer les courbes et de célébrer les plis, sans chercher à exclure les plus petites tailles. Elle propose d'ailleurs des pièces allant du 34 au 54.

À Londres, Karoline Vitto a fait défiler 25% de modèles plus-size. Image: instagram

Après le greenwashing ...

Si certaines marques tentent depuis quelques années de montrer patte verte pour rassurer tant bien que mal sur leur empreinte carbone, d'autres ont décidé d'appliquer les mêmes principes avec l'inclusivité.

Ainsi, certaines maisons de luxe font défiler des mannequins grande taille sur leurs podiums, mais quand on cherche les mêmes vêtements en magasin ou sur internet... Les modèles ne sont pas à vendre, ils n'existent tout simplement pas, la version grande taille n’ayant été conçue que pour le défilé.

La Fashion Week de Paris. Image: EPA

D'autres s'y mettent, mais timidement. Chez Christian Dior par exemple, sur 96 looks présentés à la Fashion Week de Paris, on a pu voir 41,7% de mannequins taille médium… Mais zéro grande taille. À Milan, sur 75 looks, Dolce & Gabbana a bel et bien fait défiler des mannequins plus-size… Mais seulement 2,7%. Et zéro mannequin taille médium, la griffe italienne favorisant encore largement les modèles skinny.

Pourtant, l'opinion publique avait fait plier Victoria's Secret il y a quelques années. La marque avait dû se résoudre à abandonner son défilé de top models ultra maigres. Certaines d'entre elles avaient d'ailleurs pris la parole pour dénoncer la pression, les injonctions à la minceur qu'elles subissaient.

