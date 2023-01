«C'est pornographique»: Le dernier clip de Sam Smith choque

L'artiste britannique a dévoilé vendredi un nouveau clip qui célèbre la libération du corps. Mais pour beaucoup sur internet, la vidéo ne fait que glorifier la pornographie. La réaction des fans de Sam Smith ne s'est pas fait attendre.

Après trois ans d'absence, Sam Smith a fait son grand retour dans la musique en dévoilant vendredi 27 janvier le clip de I'm Not Here To Make Friends. Mais depuis la sortie du morceau tiré de son nouvel album Glora (2023), des voix s'élèvent pour faire entendre leur indignation.

L'artiste qui a toujours été applaudi pour sa puissante voix posée sur des ambiances pudiques et larmoyantes a manifestement revu ses ambitions. Dans son dernier titre, douches de champagne, claques sur des fesses et poses suggestives constituent la toile de fond d'un projet qui prône ouvertement la libération sexuelle.

Normalisation de la pornographie

Plus que le cadre, ce sont surtout les tenues affichées dans le clip qui, pour plusieurs internautes, dérangent. Tandis que Sam Smith y est habillé de robes et de corsets provocants, ses danseurs portent, quant à eux, des vêtements à l'allure sadomasochiste.

On vous laisse découvrir par vous-même:

Loin du message d'émancipation positive que l'artiste britannique avait confié vouloir partager, les détracteurs voient simplement de la «pornographie normalisée», rapporte le Daily Mail: «Comment cette merde peut-elle être publiquement diffusée?», «Est-ce que ces gens pensent à nos enfants?» écrivent-ils à l'unisson.

«La vidéo de Sam Smith est pornographique.»

«Sam Smith est le parfait exemple de ce que la culture dégénérée d'Hollywood fait aux gens. Elle rend les célébrités vulgaires, hypersexualisées et obsédées par le fait de porter leur sexualité comme un symbole et de l'exhiber aux yeux du monde. Et pour ne rien arranger, les enfants admirent cet homme!»

«Cette vidéo n'est pas destinée aux enfants. Mais elle pousse les enfants à la regarder. Les gens comme Sam Smith devraient être boycottés.»

«Sam Smith est un clown, les gens comme lui vont foutre en l'air la génération à venir.»

Une autre artiste qui a récemment fait scandale

Moyen de marquer l'histoire

En marge des critiques, d'autres commentaires qui soutiennent Sam Smith émergent tout autant. Les fans du Londonien se sont révoltés contre la quantité astronomique de réactions conservationnistes diffusées sur les réseaux sociaux. Constatant notamment que la plupart d'entre elles s'avéraient homophobes et grossophobes à l'encontre de celui qui a fait son coming-out en 2014 et qui a dernièrement repris le poids perdu à l'époque de Too Good To Say Goodbye (2018).

Les défenseurs de cette nouvelle version de Sam Smith ont surtout rappelé que le marketing du sexe dans la musique n'était pas nouveau. L'édition britannique du Huffington Post estime même que ce genre de musique a permis à certaines des plus grandes stars d'imposer leur talent:

«Certains des artistes les plus célèbres ont vu leur nom marquer l'histoire en refusant d'écouter leurs critiques et en mettant plutôt en avant des sujets stigmatisés, comme le sexe et les questions de genre.» huffington post

Le journal a illustré son propos en faisant notamment référence à Rihanna qui avait réalisé des records d'audience avec son hit S&M (2010) ou encore Christina Aguilera qui s'était affranchie de son apparence innocente grâce au tube Dirrty (2002).

Malgré le scandale, le chanteur est resté à l'écart du débat et n'a pas fait de commentaire. Reste que cela lui aura au moins permis d'atteindre presque trois millions de vues sur YouTube en trois jours. L'objectif semble être donc clair: que l'on parle en bien ou en mal de Sam Smith, celui-ci n'est «pas là pour se faire des amis», mais pour imposer – quoi qu'il en coûte – sa nouvelle vision artistique.

