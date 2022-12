Promis, il n'y a ni feux d’artifice, ni fringues à sequins dans cette liste. Image: Shutterstock

Ours, patates ou lancer de meubles: voici 8 traditions du Nouvel An

Danser avec des ours, casser des assiettes contre la porte des voisins ou déchirer les factures de l'année: il y a plus d'une façon de pimenter la soirée du Nouvel An. Florilège de ce qui se fait autour du globe.

Chaque année, c'est pareil.

L'hésitation est longue, sans fin: Réveillon fait de strass, paillettes et champagne qui coule à flots, ou abandon total de toute forme d'organisation, aux risques de finir devant Harry Potter avec un McDo et une bouteille de clairette à moitié prix. Mais pression des pairs oblige, on finit toujours par boire des coupes en habits de lumière.

Et tant qu'à sortir, autant pimenter la soirée. Voici donc 8 traditions à essayer (ou à raconter pour briller) lorsque sonneront les douze coups de minuit.

Saute qui peut (Danemark)

Peu importe si la fête bat son plein, à l'approche de minuit, les Danois (et vous aussi peut-être) grimpent sur des chaises et «sautent dans le nouvel an», dès que les douze coups retentissent. C’est une vieille superstition censée porter bonheur et prospérité pour l’année à venir.

D'ailleurs, une fois en l'air, ils risquent d'entendre un gros bruit de verre qui se brise. Pas de panique: il s'agit simplement des voisins, de la famille ou des potes qui balancent leur vaisselle de l'année contre la porte pour dire qu'ils les aiment.

Plus le tas est gros, plus l'amour (et le bordel) est grand.

Attention à la tête (Afrique du Sud)

Cette tradition est radicale (et un peu dangereuse), mais fera le bonheur des passants, à condition de ne pas se prendre un tabouret sur la tête.

En Afrique du Sud, et particulièrement dans une banlieue de Johannesburg, les habitants jettent de vieux objets... par la fenêtre, comme des appareils électroménagers ou des meubles.

Malgré le fait que la police tente continuellement de réprimer cette pratique, les habitants restent attachés à sa symbolique: se débarrasser des bagages indésirables pour le début de la nouvelle année.

Littéralement.

Tu es ce que tu manges (Canada)

L'activité donnerait presque envie de s'offrir un billet d'avion pour le grand Nord.

En effet, en famille ou entre amis, les Canadiens commencent la nouvelle année avec leur sport favori de la saison: la pêche sur glace. La pratique aurait d'ailleurs connu un regain ces dernières années, notamment parce que ses conditions ont été améliorées par rapport à son origine, à savoir: une cabane en bois glacée au milieu de nulle part.

C'est méditatif comme sport. Image: AP The Canadian Press

Aujourd'hui, en revanche, la soirée du Réveillon se passe plutôt dans une cabane chauffée, avec du matériel de cuisine pour déguster ce qui est pêché.

Ça change du Big Mac.

Madame Irma (Colombie)

Le soir du 31, il ne faudra surtout pas manger toutes les patates de la raclette.

Elles serviront, en effet, à réaliser cette tradition colombienne, appelée agüero, selon laquelle une pomme de terre diseuse de bonne aventure se charge de prédire l'année à venir.

Durant la soirée du Réveillon, les Colombiens en disposent trois sous le lit de chaque membre de la famille, une intacte, une épluchée et une partiellement épluchée. A minuit, chacun en tire une au hasard en fermant les yeux. Selon la pomme de terre choisie, l'année sera facile, difficile ou un mélange des deux.

Faites vos jeux.

Esprit frappeur (Irlande)

Ah, et il ne faut pas non plus manger tout le pain.

Il servira, comme en Irlande, à chasser les mauvais esprits et la malchance, et à assurer chance et prospérité pour la nouvelle année. Pour cela, rien de plus simple: il suffit de frapper les murs de la maison avec.

Une vieille tradition irlandaise sponsorisée par Dyson.

Le premier pas (Ecosse)

Historiquement, les foyers écossais accueillaient les étrangers à leur porte pour se porter chance. Le premier pas posé doit être celui de quelqu'un qui n'était pas dans la maison lorsque minuit a sonné.

C'est ici que la soirée peut prendre une tournure bizarre. Soit il y a l'étrange voisin du dessus qui décide de se la jouer Jack Nicholson dans Shining.

Soit, comme les Ecossais, il est possible de faire partir un invité avant minuit, qui viendra ensuite toquer à la porte au début de la nouvelle année. Il arrive généralement avec des cadeaux: une pièce de monnaie (prospérité), du pain (nourriture), du sel (saveur), un morceau de charbon (chaleur) et du whisky (bonne humeur).

L'invité le plus relou devra donc vous offrir un whisky 40 ans d'âge.

Let it snow (Argentine)

A tous ceux qui n'ont pas payé leurs impôts.

Nouvel An tombe durant l'été en Argentine. Ainsi, pour donner l'illusion qu'il neige, les habitants déchirent papiers et documents le 31 décembre pour symboliser l'année écoulée (et oublier les factures non payées), et jettent ensuite les confettis par la fenêtre. C'est clairement moins dangereux que le lancer de meubles.

Pas de trace, pas de crime.

La danse des ours (Roumanie)

Dans le village d'Asau, au nord-est de la Roumanie, des danseurs revêtent des peaux d'ours – qui pèsent une trentaine de kilos et qui sont cousus directement sur eux – et dansent lors de cortèges rythmés aux sons des tambours et des flûtes. Cette tradition a pour but de chasser les mauvais esprits installés durant l'année.

La traditionnelle «Danse des ours» à Comănești, dans le nord de la Roumanie. Image: keystone

Attention: si votre chat d'appartement vous inspire une quelconque danse à 2 heures du matin, il est vivement conseillé de poser le champagne et d'aller immédiatement au lit.

Ça ira mieux en 2023.