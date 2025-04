Ce que cache le «dogging tour» de celle qui a couché avec 100 hommes

L'actrice porno et mannequin OnlyFans Lily Phillips a fait une étrange annonce sur Instagram: elle compte partir en tournée. Le contenu exact du projet reste flou, à première vue, mais y a quelques indices.

Hendrik Busch / watson.de

Plus de «Société»

Des stars du porno qui deviennent mondialement connues, il y en a toujours eu, de Linda Lovelace à Jenna Jameson en passant par Riley Reid et Mia Khalifa. L'actuelle «ascension vers la gloire» de Lily Phillips n'est donc pas si inhabituelle.

Cependant, le moindre geste de la star OnlyFans est amplifié à l'extrême, du fait que la dynamique du monde de la pornographie entre en résonance avec l'attention des médias sociaux.

Lily Phillips et Bonnie Blue fonctionnent essentiellement comme des YouTubeuses ou des influenceuses, mais sur le marché érotique. Ces derniers mois, toutes deux ont annoncé des défis de gang bang extrêmes et les ont transformés en contenu érotique sur la plateforme de création OnlyFans – toujours avec une grande proximité avec les fans.

Une tournée au Royaume-Uni

D'abord, Lily Phillips a couché avec 100 hommes en moins de 24 heures, puis Bonnie Blue avec plus de 1000. Les participants aux gang bang étaient toujours recrutés parmi la clientèle d'OnlyFans. Alors, quand Lily Phillips annonce une grande tournée, on a de quoi être inquiet. On a aussi de quoi se demander: mais que diable va-t-il se passer durant cet événement, qui doit débuter le 12 mai?

Lily Phillips a présenté le projet sur sa page Instagram ce samedi. Il est question d'une tournée au Royaume-Uni dans six grandes villes. Une partie de l'annonce est probablement censurée en raison des directives d'Instagram sur le contenu sensible.

La publication censurée 👇

Mais sur X, plus explicite, l'on peut découvrir le nom complet:

«Lily Phillips Dogging Tour - UK»

La publication non censurée 👇 source: x

La légende est subtilement explicite :

«Cuming to a city near you» Ceci est un jeu de mots, on vous laisse découvrir lequel.

Le contenu exact de ce happening bien particulier reste un mystère. On a donc essayé de creuser un peu, notamment pour comprendre ce que signifie le mot «dogging». Spoiler: la définition n'est pas particulièrement surprenante.

Le dogging est une pratique sexuelle dans laquelle des personnes se rencontrent dans des lieux publics ou semi-publics (dans des parcs, des parkings ou des chemins de campagne isolés) pour se livrer à des activités sexuelles – souvent sous le regard ou avec la participation d’autres personnes.

Le terme vient probablement à l’origine de Grande-Bretagne. Le nom «dogging» proviendrait du fait que les premiers participants faisaient semblant de promener leur chien afin d'apparaître discrètement aux points de rendez-vous.

Si l'on additionne tous ces indices, on arrive à la conclusion que, tadaaaa, Lily Phillips aura des relations sexuelles en public pendant sa tournée.

Beaucoup de risques

Une question demeure: comment Lily Phillips compte-t-elle recruter ses partenaires sexuels? Va-t-elle lancer un appel direct parmi son public sur les réseaux pour des «rencontres spontanées»? Compte tenu des exploits passés de Lily Phillips, l'idée n'est pas si farfelue – mais elle n'en est pas moins inquiétante.

L'une des critiques les plus récurrentes concernant les vidéos de gang bang pointe les mesures de protection apparemment laxistes pour l'actrice, mais aussi pour les participants. Le sujet reviendra probablement d’une manière ou d’une autre au cours de la tournée. Les prix et la disponibilité des billets ne sont pas encore connus.