Kim K. et Scott Disick poursuivis pour une escroquerie présumée

Kim K. et Scott Disick poursuivis pour escroquerie, on leur réclame 40 millions

Les deux stars sont accusées d'avoir fait la promotion de gains luxueux sur Instagram dans le cadre d'une fausse loterie. Les plaignants leur réclament 40 millions de dollars.

Les deux stars américaines font face à des accusations d'arnaque sur Instagram et sont poursuivies à hauteur de 40 millions de dollars (environ 38,5 millions de francs).

Les plaignants accusent Kim Kardashian et Scott Disick d'avoir fait la promotion de prix de luxe sur Instagram dans le cadre d'une fausse loterie.

Une sale histoire pour Kim, qui n'a déjà pas les moyens de s'acheter des godasses de tennis.

Selon Page Six, les participants se seraient vu promettre de prendre part à un tirage au sort avec des prix somptueux à la clé: des billets en première classe pour Los Angeles, un séjour de trois nuits à Beverly Hills et même 100 000 dollars.

Des prix qui auraient bel et bien été gagnés par quelques chanceux: selon des sources proches de Curated Businesses, la société qui organise ces concours, des internautes ont gagné et la société est en possession de documents pour le prouver.

Une sale histoire pour Scott, qui n'a déjà pas les moyens de s'acheter un casque de moto.

Du côté des plaignants, des personnes qui ont participé, mais pas gagné, on accuse la société et les deux stars d'avoir relayé ces concours qui étaient «uniquement destinés à récolter leurs données personnelles pour les vendre à des annonceurs». Selon le tabloïd TMZ, les malheureux perdants disent avoir été «submergés par des centaines d'annonceurs, dont certains les sollicitent avec du contenu potentiellement offensant et indésirable».

Kim, la princesse des citrouilles.

Les accusations visent principalement Scott Disick, l'ex-compagnon de Kourtney Kardashian, qui serait le principal organisateur de ces loteries, promues ensuite par la famille Kardashian sur Instagram. Mais toujours selon TMZ, seuls Scott Disick et Kim Kardashian sont visés par ce procès. Les plaignants réclameraient 20 millions à chacune des deux stars.

Une jolie petite famille!

La société Curated Businesses, basée en Australie, assure, de son côté, que ses jeux sont conformes à la loi australienne et approuvés par les autorités.

