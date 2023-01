People

Qui est Clara Chia Marti, la copine de Piqué comparée à une Twingo par Shakira?

Clara Chia Marti, la nouvelle copine de Gerard Piqué, est une jeune femme discrète. Lorsque sa relation avec l'ex-footballeur a commencé à faire les gros titre, l'Espagnole 23 ans a supprimé ses réseaux sociaux. Voici ce qu'on sait d'elle selon la presse espagnole et les tabloïds anglo-saxons.

Aux yeux de Shakira, elle n'est «qu'une Twingo à la place d'une Ferrari», «une Casio au lieu d'une Rolex». Dans sa dernière chanson, la chanteuse colombienne tacle son ex, le footballeur Gerard Piqué, et sa nouvelle copine, Clara Chia Marti.

Mais qui est cette jeune femme, à l'origine de la rupture du couple après douze ans de vie commune et deux enfants?

Un rencontre en forme de «coup de foudre»

Selon la presse espagnole, Clara Chia Marti est une Barcelonaise de 23 ans qui aurait fait la connaissance de Gerard Piqué, aujourd’hui âgé de 35 ans, il y a des mois dans un bar à cocktails de la capitale catalane où elle travaillait. À cette occasion, le footballeur, qui a pris sa retraite sportive en novembre dernier, lui aurait proposé un poste dans son entreprise, Kosmos, actuellement au cœur d'une polémique liée à la Coupe Davis.

À l'époque, la Barcelonaise suivait des études en publicité et en relations publiques. Ce soir-là, Gerard Piqué était de sortie avec quelques coéquipiers lorsqu'il aurait rencontré Clara Chia Marti. Une rencontre qualifiée de «coup de foudre» par une source proche du couple selon le magazine espagnol Cosmopotilan.

Les tabloïds espagnols ne semblent toutefois pas tous s'accorder sur la version de la rencontre fortuite dans un établissement de nuit. Certains affirment que les deux Barcelonais se sont rencontrés alors que Clara Chia Marti travaillait déjà au sein de l'entreprise de Gerard Piqué. D'autres encore parlent d'une rencontre durant la Coupe Davis en 2019.

Difficile aussi de trouver des informations sur la jeune femme du côté des réseaux sociaux, puisqu'elle a fermé tous ses comptes lorsque les rumeurs de relations entre elle et l'ex-footballeur ont commencé à émerger.

Une histoire qui a débuté il y a des mois déjà

Plusieurs photos et vidéos ont fuité, certaines prouvant que le couple se fréquente depuis un certain temps déjà. Notamment un live sur Twitch auquel participait le footballeur en août 2021 depuis la maison qu'il partageait avec Shakira, dans lequel on aperçoit la jeune femme. Une époque où Shakira et Gerard Piqué étaient encore «heureux ensemble» selon une source qui s’exprimait auprès de Page Six, avant leur séparation annoncée en juin 2022.

Toujours selon le tabloïd américain, la chanteuse colombienne aurait été dévastée de découvrir que dix mois avant l’officialisation de sa rupture avec Piqué, Clara Chia Marti avait manifestement déjà ses habitudes chez elle. Lorsque Shakira était en voyage, la jeune femme y avait même sa petite routine matinale, composée de toasts à la confiture. C'est justement le niveau des pots de confitures qui diminuaient anormalement rapidement qui aurait mis la puce à l'oreille de la chanteuse.

Des images de Gerard Piqué et Clara Chia Marti s'embrassant à un concert lors d'un festival le 19 août 2022 aurait mises Shakira dans une rage folle. Le couple était accompagné du père et du frère du sportif.

Clara Chia Marti a aussi passé Noël dans la famille de l'ex-star du football. Il se dit par ailleurs que la jeune femme s'entend bien avec ses beaux-parents, qui connaissaient son existence depuis des mois et auraient ainsi couvert leur fils et ses infidélités.

Depuis, il semble que Shakira veuille mettre de la distance entre elle et les parents de son ex. Toute la famille partage un terrain dans la banlieue barcelonaise, divisée en plusieurs parties. La Colombienne a quitté l'Espagne pour Miami avec ses enfants, où vit sa famille. Les projets de Gerard Piqué et de Clara Chia Marti n'ont quant à eux pas (encore?) filtré.

