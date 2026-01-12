Voici l'accessoire le plus tendance de ce début 2026

Plusieurs célébrités ont été repérées à Hollywood en train de trimballer une généreuse miche de pain au levain sous le bras. Voici pourquoi. getty/watson

Après les gâteaux à la noix de coco de Tom Cruise, le magazine Vogue a élu le nouveau symbole ultime de réussite à Hollywood.

Oubliez les carrés Hermès et les Birkin: inflation oblige, le luxe réside désormais dans des choses aussi simples que de la farine et de l'eau. Cela vaut même à Hollywood qui, après s'être enflammé pour les célèbres gâteaux à la noix de coco de Tom Cruise pendant la période des Fêtes, s'est trouvé un nouveau symbole de statut social: le pain au levain.

Au point que, même si l'on vient à peine d'amorcer l'année, Vogue le désigne comme «l'accessoire le plus tendance de 2026».

Petite précision qui a son importance, avant de foncer chez le boulanger le plus proche pour vous procurer votre demi-livre et vous dandiner devant vos collègues en mode: «C'est Vogue qui le dit». Il s'agit d'un pain au levain pétri et cuit avec amour par nulle autre que... Taylor Swift.

Un cadeau très prisé

En effet, non contente d'être la première chanteuse milliardaire de l'Histoire, bardée de plus de Grammys, AMAS, Billboard Music Awards et autres trophées qu'une étagère saurait en supporter, Taylor Swift est également une pâtissière aussi enthousiaste que prolifique.

Entre autres intérêts, parmi lesquels la couture et la peinture, Taylor Swift a toujours eu un faible pour la pâtisserie. GC Images

Un passe-temps sur lequel elle s'était confiée l'an dernier sur le podcast de son futur mari, Travis Kelce. Lorsque ce dernier fait remarquer qu'il est «vraiment amusant de voir à quoi Taylor s'adonne chez elle», la chanteuse admet avoir des centres d'intérêt «qui pourraient être qualifiés de passe-temps du 18e siècle… Je fais des trucs de grand-mère».

«En ce moment, je suis complètement obsédée par le pain au levain, c'est devenu une véritable obsession qui a envahi ma vie» Taylor Swift, sur le podcast de son fiancé, New Heights

Sous un pseudonyme ou un autre, Taylor Swift serait ainsi abonnée à des «blogs de pain au levain», des passionnés avec lesquels elle «forme une communauté». «Je fais du pain tout le temps et j'envoie des textos à mes amis pour leur demander: "Je peux t'en envoyer? J'ai besoin de ton avis. Tu préfères celui-ci à l'autre? J'ai fait lever la pâte un peu différemment"», expliquait-elle encore sur le podcast.

Son fiancé a ainsi affirmé être parti en camp d'entraînement, deux pains sous le bras. Les amis et collègues de Taylor ont pu goûter à plusieurs variétés aussi étranges qu'intrigantes, de «myrtille-citron» à «tourbillon de cannelle». Quant aux filles de son beau-frère, Jason Kelce, elles ont eu l'honneur de goûter à une version avec confettis multicolores. USA, baby.

Une autre spécialité typiquement tayloresque? Baptiser chaque pain avec un jeu de mots plus ou moins heureux, en lien avec sa musique. «Vous savez, les jeux de mots sur le pain… Je pense que plus ils sont mauvais, mieux c'est», avait-elle indiqué à ce sujet sur la BBC.



En juillet dernier, Selena Gomez et son mari Benny Blanco ont ainsi reçu un pain baptisé «This is a loaf story» au lieu de «This is a love story». instagram

Tout comme Jimmy Kimmel, dont le pain intitulait «La vie d'une Doughgirl» - un clin d'œil à l'album The life of a Showgirl. instagram

Greg James, animateur de BBC Radio 1, a été surpris avec un pain myrtilles et citron orné d'un autocollant «Le destin de Doughphelia». image: instagram

Ce 9 janvier, à la sortie du Bird Streets - un club prisé des célébrités de Los Angeles, dont les Bieber et les Kardashian - c'est une autre bande de copains de la chanteuse qui ont fait saliver les Swifties en se promenant avec la miche convoitée sous le bras, chacune ornée d'une étiquette manuscrite caractéristique.

Les miches de pain au levain ont été aperçues quittant le club privé Bird Streets. instagram

Un jeu de mots faisait référence à l'un de ses textes les plus emblématiques: «Are you bready for it?» instagram

Le chanteur Sombr et sa mie de pain, ce vendredi, à Los Angeles. instagram

«Ce pain est plus connu que 99% de ces célébrités», soulignait ainsi une utilisatrice sur Instagram, au sujet des pains trimballés par les sœurs du groupe Haim ou le chanteur Sombr. Soit, on ne lui lancera pas la pierre.

Il faut en tout cas reconnaître que le fait que le couple entre Taylor Swift et Travis Kelce ne soit ni aperçu ni photographié ce vendredi dans leur lieu de prédilection, mais pris sur le fait grâce à des pains emballés sous cellophane, est tout de même cocasse. «Trahis par la mie», dira peut-être un jour l'adage.