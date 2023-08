Ils ont été mariés pendant 55 heures il y a près de vingt ans, mais Jason Alexander semble encore perturbé par son union avec Britney Spears. montage: watson

L'histoire tourmentée de l'ex-mari de Britney, arrêté pour harcèlement

Ce n'est pas le premier pépin judiciaire de Jason Alexander, l'homme passé à la postérité pour avoir épousé Britney Spears pendant 55 heures, en 2004. Retour sur le parcours chaotique de cet agitateur pro-Trump, qui n'avait pas hésité à s'incruster au mariage de son ex-femme pour casser l'ambiance.

Here we go again. Les ennuis de Jason Alexander se suivent et, malheureusement, se ressemblent. Selon le fort bien informé, TMZ, celui qui fut (brièvement) le mari de la pop star chouchou de l'Amérique, a été arrêté mercredi pour «harcèlement criminel». A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'homme croupit toujours dans une cellule du Tennessee.

Ce serait là loin d'être sa première entorse à la loi. Souvenez-vous: il y a un peu plus d'un an, le 9 juin 2022, Jason Alexander, 41 ans, devenait tristement célèbre en pénétrant sans autorisation dans le manoir de son ex, à Thousand Oaks, en Californie, à quelques heures de son mariage avec Sam Asghari.

Les origines du mal

Pour comprendre, il faut remonter de quelques décennies. Jason Alexander et Britney Spears font connaissance dans leur ville natale de Kentwood, en Louisiane, lorsqu'ils sont enfants. En 2004, alors que Britney s'est déjà hissée parmi les artistes les plus influentes du monde, les deux amis d'enfance, âgés de 23 ans, se disent «oui» à 4 heures du matin, au coeur de la Little White Chapel à Las Vegas.

Ladite chapelle. Getty Images North America

Quelques heures plus tard (55, pour être exact) l'excitation dissipée, Britney annule les épousailles. Le pauvre Jason ne s'en remettra jamais vraiment. En 2021, il affirme encore à qui veut bien l'entendre qu'il a été «induit en erreur».

«Ils m'ont dit que si je signais les contrats, l'annulation, ils me laisseraient, Britney et moi, poursuivre notre relation, et si nous ressentions la même chose dans six mois, ils nous accorderaient un vrai mariage» Jason Alexander interviewé dans le podcast Toxic: The Britney Spears Story.

Pourtant, lorsqu'il tente de joindre son ex-femme, 30 jours après l'annulation, la ligne téléphonique est coupée.

Jason Alexander et Britney, au début des années 2000.

Britney, de son côté, se remettra plus facilement de ce coup de folie: quelques mois plus tard, elle se marie (pour de vrai, cette fois) avec le danseur Kevin Federline, le père de ses enfants, Sean Preston et Jayden James.

Fan de Trump et de Britney

Ce n'est de loin pas la fin de l'amour que porte Jason Alexander à son ex. La preuve: lorsque la vague #FreeBritney déferle sur l'Amérique, en août 2020, il fait partie des manifestants appelant à la libération de la pop star et à la fin de sa mise sous tutelle. «Je suis ici pour montrer mon soutien au mouvement #FreeBritney et à Britney. C'est une situation malheureuse qui fait partie de sa vie depuis longtemps», clame-t-il à US Weekly à l'époque.

Et comme, décidément, Jason doit apprécier les gages de soutien bruyant, ce fan de Donald Trump de la première heure est aperçu lors des émeutes sur le Capitole américain, le 6 janvier 2021.

Le jour de l'assaut, ce fan de Trump et fier de l'être se trouve parmi les manifestants. image: facebook

L'intrusion au mariage

L'épisode le plus troublant du parcours de Jason Alexander reste toutefois le jour où il tente de s'incruster au mariage de son ex-épouse, le 9 juin 2022. Alors que les préparatifs de la cérémonie battent leur plein, l'amoureux éploré, vêtu d'une combinaison de prisonniers et armé d'un couteau, se filme en train de pénétrer sur le domaine, brayant: «Je suis Jason Alexander. Le premier mari. Je suis venu m'incruster au mariage!»

Quelques instants plus tard, l'intrus pénètre sous la tente dressée pour les noces, scandant le nom de Britney.

«C'est ma première femme, c'est ma seule femme!» L'intrus, sur les vidéos de l'incident.

Finalement intercepté à l'extérieur de la maison par des employés, sans avoir eu le temps de trouver la future mariée, Jason Alexander achève sa course plaqué au sol par les agents de sécurité - non sans qu'un invité n'immortalise la scène avec son téléphone portable et ne diffuse les images.

Maintenu au sol par un agent de sécurité, Jason Alexander se débat violemment pendant plusieurs minutes. image: tmz

Guère refroidi par les 128 jours qu'il passera en prison, ni même par l'ordonnance restrictive de trois ans obtenue par les avocats de Britney, l'ancien soupirant continue à publier des messages sur les abus que subirait encore la chanteuse sur les réseaux sociaux.

En septembre 2022, il s'épanche dans le Daily Mail pour justifier sa tentative éhontée de faire capoter le mariage. Pour lui, l'histoire d'amour entre Britney et Sam Asghari, c'est bidon.

«Tout cela n'est que de la poudre aux yeux. Un scénario hollywoodien. Je ne pense pas qu'elle ait l'air heureuse. Tout cela n'est pas réel» Jason Alexander, dans le Daily Mail.

Finalement marié en mars 2023 avec une Américaine du nom de Rebecca Bell, il semblerait que Jason Alexander ait jeté son dévolu sur une autre victime que la princesse de la pop - quoiqu'il n'ait jamais cessé d’alimenter ses réseaux avec des posts réguliers sur Britney.

Si on ignore encore qui est la nouvelle victime du «harcèlement criminel» qui vaut à Jason Alexander son arrestation récente dans le Tennessee, les fans de Britney peuvent se rassurer. Le jour même, la chanteuse a publié une vidéo en train de danser joyeusement dans sa maison du sud de la Californie. Saine et sauve.