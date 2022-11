Pete Davidson et Emily Ratajkowski ont eu un date à New York. shutterstock/instagram

Devinez qui fricote avec l'ex de Kim Kardashian...

Le comédien et la mannequin ont été vus ensemble à New York. Selon les médias américains spécialisés, ils seraient carrément ensemble.

L'ex de Kim Kardashian est comme Tarzan: il ne lâche pas une liane sans en avoir attrapé une autre: en l'occurrence, la nouvelle liane s'appelle Emily Ratajkowski. Selon les services secrets des potins des stars, Page Six et Us Weekly pour ne pas les citer, Pete Davidson et la mannequin fraichement divorcée de Sebastian Bear-McClard se côtoient.

Une source explique à US Weekly que les deux célébrités se verraient depuis déjà plusieurs mois et se seraient rencontrées grâce à des amis communs. Ils ont été repérés se tenant la main lors d'un rendez-vous à Brooklyn samedi soir, rapporte Page Six.

La star de Saturday Night Live est restée plutôt discrète depuis sa rupture avec Kim Kardashian en août. «La longue distance et leurs horaires exigeants rendaient vraiment difficile le maintien d'une relation», affirme une source proche du dossier à Page Six.

Pete et sa big D...

Pete Davidson, cet homme qui collectionne les belles femmes comme Thanos collectionne les pierres d'infinité, est sorti avec Ariana Grande, Kate Beckinsale, Kaia Gerber ou encore Phoebe Dynevor.

Sur les réseaux sociaux, on se demande comment ce mec arrive toujours à sortir avec des canons. Quel est son secret? Quels sont ses réseaux?

En juin 2018, Ariana Grande alors fiancé à Pete, avait donné une partie de l'explication. Elle avait parlé de «Big Dick Energy», un terme à la mode sur l'internet mondial à cette époque qu'on résumait par BDE. L'expression désigne une personne, à l'image de Pete Davidson, pas forcément la plus avantagée physiquement, mais au charisme monstrueux qui dégage une confiance en soi à toute épreuve. Bref, Pete, c'est ce mec qui vous vole votre petite amie sous vos yeux et vos cartes Pokémon.

