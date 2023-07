Léna Situations a été hospitalisée d'urgence

People

L'influenceuse française a révélé avoir été hospitalisée d'urgence l'an dernier.

«Je ne pouvais pas faire un documentaire depuis trois semaines sur la création d’une marque (ndlr: Hotel Mahfouf), faire la promotion de l’ambition et de la passion sans vous parler des limites de la pression et de la santé.» C'est ainsi que Léna Situations a révélé sur Instagram avoir été hospitalisée d'urgence l'an dernier.

La jeune femme, âgée de 25 ans, a expliqué avoir été admise aux urgences pour un ulcère qui s'est aggravé à cause du stress et de l'anxiété que subit l'influenceuse la plus célèbre de France depuis plusieurs années.

Image: Instagram

«La vie ces derniers mois a été très étrange et imprévue, j’ai été hospitalisée à la suite d’un ulcère qui a été accentué par le stress et l’anxiété. Deux facteurs déjà bien présents dans ma vie depuis des années, mais qui ont pris une grande place en fin d’année dernière.» Léna Situations sur Instagram

L'influenceuse, qui actuellement partage sur les réseaux sociaux la création de sa marque, Hotel Mahfouf, n'a pas hésité à tout montrer de cette mésaventure lors du dernier épisode de son documentaire publié sur YouTube.

Du soutien de la part des stars

Plus de peur que de mal pour la Française qui s'en est depuis remise et qui a pu compter sur le soutien de nombreuses personnalités ainsi que sur sa communauté. Parmi eux, le chef français, Cyril Lignac, l'influenceuse Natoo ou encore le mannequin canadien Winnie Harlow. (sia)

