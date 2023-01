Kylie Jenner et Doja Cat ont fait sensation à la Fashion Week de Paris. Image: keystone

Le lion et l'alien: Kylie Jenner et Doja Cat ont cassé la Fashion Week

Après la Fashion Week Homme, c'est désormais la Haute Couture qu'accueille Paris. Et ce premier jour de défilés a mis la barre très haut: Kylie Jenner est venue accompagnée d'un... lion, ni plus ni moins.

La benjamine du clan Kardashian-Jenner n'aura pas traîné. Ce lundi, dès le premier jour de la Fashion Week Haute Couture de Paris, Kylie Jenner a fait fort: la jeune femme s'est présentée au défilé Schiaparelli habillée... d'une tête de lion. Impossible de passer à côté, au sens propre comme au sens figuré. Le côté droit de sa robe noire en velours était orné de la tête d'un fauve grandeur nature.

Un accessoire pour le moins encombrant. Mais qui ne laisse pas indifférent. Image: AP

On doit cette audacieuse tenue à l'actuel directeur artistique de la marque, Daniel Roseberry, qui s'est inspiré de l'œuvre de Dante Alighieri. Une robe qu'elle portait en avant-première et qui a, par ailleurs, été présentée lors du défilé...

La robe à tête de lion a été présentée durant ce défilé de la Fashion Week Haute Couture de Paris. Image: AP

... parmi d'autres créations tout aussi rugissantes.

Une autre robe, inspirée cette fois d'un léopard des neiges, a aussi attiré l'attention. Image: AP

Des looks inspirés du monde animal, mais qui sont le fruit du travail minutieux d'artisans. Tout a été fait à la main, aucun animal n'a été utilisé pour donner naissance à ces créations, comme le précise la jeune femme sur Instagram.

Kylie Jenner est au cœur de l'actualité ces derniers jours, puisqu'elle vient de dévoiler le visage de son fils de onze mois, tout en annonçant son nouveau prénom. L'enfant avait été prénommé Wolf à sa naissance, un choix sur lequel sont revenus la jeune maman et le père, Travis Scott.

Le bambin s'appelle désormais Aire, qui veut dire... Lion, en hébreu. Un joli clin d’œil de Kylie Jenner à son fils lors de cette semaine de la mode parisienne.

Qui se cache sous les paillettes?

La jeune femme n'est pas la seule à s'être fait remarquer lors du défilé Schiaparelli. La rappeuse Doja Cat, méconnaissable, a aussi fait sensation.

Doja Cat était méconnaissable. Image: keystone

Son look a nécessité cinq heures de maquillage et 30 000 cristaux Swarovski. On doit cette œuvre à la makeup artist Pat McGrath, qui a dû commencer tôt: le défilé était prévu à 10 heures ce lundi matin.

