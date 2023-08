Lizzo performant au United Center, le 17 mai 2023, à Chicago. Keystone

People

«Des bananes dans des vagins»: Lizzo poursuivie pour harcèlement

Mardi, trois anciennes danseuses ont déposé plainte à Los Angeles contre la chanteuse américaine pour les avoir harcelées au niveau sexuel, racial et religieux. L'affaire fait d'autant plus de bruit que Lizzo mise sa carrière sur les discours de body positivisme et d'estime de soi.

Plus de «Société»

Lizzo est poursuivie en justice pour «harcèlement sexuel, religieux et racial, agressions et séquestration, ainsi que discriminations relatives au handicap». C'est ce qu'a confirmé mercredi 2 août les avocats de trois plaignantes après que Page Six ait révélé l'affaire la veille.

Selon le quotidien américain, qui a eu accès au rapport du procès, Arianna Davis et Crystal Williams affirment avoir été licenciées pour ne pas s'être exécutées à plusieurs activités tendancieuses. Une troisième danseuse, Noelle Rodriguez, confie avoir démissionné en raison du comportement «sidérant» de son employeuse.

Soirées avec des prostituées

C'est une soirée, lors d'un voyage de concert de Lizzo à Amsterdam en février 2023, qui aurait été la goutte de trop. Toujours d'après les allégations des plaignantes, la star alors lauréate d'un Grammy Award, a invité les danseuses à une soirée dans le quartier rouge de la ville. Lequel est connu pour ses vitrines et ses nombreux sex shops. L'une des ex-employées explique notamment que:

«Lizzo a commencé à inviter les membres de la distribution à manger des bananes préalablement placées dans le vagin des prostituées» Une des plaignantes. page six

Outre les accusations sexuelles, une danseuse aurait été blâmée pour avoir pris du poids. Des allégations de harcèlement racial et religieux visent également Lizzo ainsi que la capitaine de sa troupe de danse, Shirlene Quigley. Le rapport fait par ailleurs état d'une forte incitation à boire avant de monter sur scène et à sortir dans des bars de stripteaseuses une fois les concerts terminés. Il aurait alors été promis à celles acceptant le deal une meilleure sécurité d’emploi.

«En contradiction» avec ses luttes

Pour Ron Zambrano, avocat des trois plaignantes, le comportement de Lizzo s'avère contradictoire:

«La façon étonnante avec laquelle Lizzo et sa direction ont traité leurs danseuses semble entrer en contradiction avec tout ce qu'elle défend en public, pendant qu’en privé elle attaque le poids de ses danseuses et les rabaisse d’une manière qui n’est pas seulement illégale, mais humiliante» Ron Zambrano, avocat des plaignantes page six

Confrontée très tôt à des problèmes d'obésité, Lizzo a en effet misé sa carrière ayant débuté en 2010 sur le «body positivisme» (l'acceptation de la diversité corporelle). Aussi, dans ses derniers albums, la militante de 35 ans clame régulièrement son soutien à la communauté LGBTQIA+.

La plainte a été déposée à Los Angeles, dans l’Etat de Californie, contre Lizzo, mais également d'autres personnes de sa direction. Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez réclament des dommages-intérêts généraux et spéciaux, ainsi que des dommages-intérêts punitifs en plus du paiement des honoraires de leur avocat. (mndl)