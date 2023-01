People

Stéphane Plaza, mort? Son père de 90 ans débarque en pleine nuit

Tombé sur une vidéo annonçant la mort de Stéphane Plaza, son père, âgé de 90 ans, a été pris de panique et a foncé chez lui au beau milieu de la nuit.

Le père de Stéphane Plaza a eu une nuit agitée. Après être tombé sur une vidéo annonçant la mort de son fils, le nonagénaire a foncé chez lui au milieu de la nuit pour s'assurer du contraire. Pas de panique, le comédien et animateur français est bel et bien vivant, et fou de rage. Il a partagé sa colère sur les réseaux sociaux.

«Qui peut faire ça? À 1h30, mon père, 90 ans, vient de monter quatre à quatre les six étages qui mènent à mon appartement. Honte à ces irresponsables» Stéphane Plaza sur Instagram

Un compte de fake news

La vidéo intitulée «Il y a quelques minutes __Le présentateur de télévision Stéphane Plaza est décédé à l'agonie» a été mise en ligne en début de semaine par un compte manifestement adepte des fakes news: lorsqu'on scrolle sur la page «Conteur Du Monde», on y trouve quasiment que des vidéos annonçant d'une voix robotique la mort de célébrités.

Les vidéos, qui cumulent entre quelques dizaines et quelques milliers de vues, sont souvent accompagnées de montages photos approximatifs, où des cercueils et des appareils médicaux sont censés apporter du crédit aux fakes news.

Rien que cette semaine, en plus de celle de Stéphane Plaza, ce compte aux intentions douteuses a annoncé la mort d'Alain Delon, Yannick Noah, Sophie Marceau, Sheila, Mimie Mathy, Christian Clavier, Michel Polnareff, Nagui, Josiane Balasko, Isabeau de R., Mélissa Theuriau et Daniel Auteuil. Tous sont pourtant bien vivants.

Qui sera le prochain James Bond?

1 / 15 Qui sera le prochain James Bond? source: keystone / urs flueeler

À propos de cinéma: