Le couple n'est pas en bons termes. source: x

«Je suis brisée»: voici pourquoi cette influenceuse est en larmes

L'influenceuse française Poupette Kenza a saisi son compte Snapchat pour exprimer sa colère, juste après avoir découvert des images de son ex Allan en bonne compagnie.

Tremblement de terre dans le petit monde des people du net. Voici quelques jours, l'influenceuse française star de Snapchat Poupette Kenza révélait qu'elle s'était séparée de son mari Allan, qui est également le père de ses deux enfants, Seyana et Khalis. En larmes, elle délivrait ce message sur les réseaux:

«C’était réfléchi depuis longtemps. (…) Je pars avec les enfants c’est officiel. Ma décision est prise. C’est très dur pour moi, je ne vous le cache pas» Poupette Kenza. tiktok

L'influenceuse évoquait notamment les sorties trop répétées du jeune homme, sources de désaccords insolubles. Il faut dire que la relation du couple a connu de nombreux soubresauts: les tourtereaux s'étaient rencontrés au lycée, et s'étaient mariés en décembre 2021. Puis, rappelle le média auféminin,« il a été accusé de l’avoir trompée (...) Alors, pendant plusieurs mois, durant sa deuxième grossesse, il ne répond plus à ses appels et il l'abandonne complètement, la laissant vivre dans des conditions déplorables.» En 2022, pourtant, leur amour renaît de ses cendres...jusqu'à leur récente rupture.

La starlette affichait encore son bonheur sur les réseaux, en mai 2023. source: instagram

Une vidéo de la colère

Alors que la jeune femme de 22 ans vit péniblement la situation, le jeune homme semble plutôt s'en remettre rapidement, si l'on en croit les extraits vidéos mis en ligne sur Twitter cette semaine par Aqababe, le blogueur français spécialisé dans la télé-réalité.

Sur les images, l'on peut entrevoir Allan (difficilement, il faut bien avouer), visiblement proche d'une autre jeune femme, et avec laquelle il quitte la soirée. «Vraie séparation pour Poupette, moi-même j’ai mal au cœur face aux vidéos, j’en suis sans voix», ne manque pas de commenter le blogueur.

Même si les détails de l'après-soirée ne sont pas connus, une polémique a rapidement enflé sur les réseaux. Quant à Kenza, elle a saisi son compte Snapchat pour exprimer toute sa colère et sa déception. «Je suis choquée», exprime-t-elle à son million de followers, en larmes. «Ce gars-là, je lui ai tout donné, ma virginité, mes enfants, ma confiance (...)», explique-t-elle, visiblement très secouée. La jeune femme a assuré ne pas vouloir se laisser faire.

La réaction de Poupette Kenza en images👇 Vidéo: twitter

«C’est tellement humiliant pour moi. C’est une dinguerie (…) Je n’arrive pas à m’en remettre (…) Je suis brisée, je suis choquée. Comment tu peux faire ça à la mère de tes enfants ?» Poupette Kenza sur Snapchat

De son côté, le jeune homme a tenté de calmer le feu des réactions en ligne sur X (ex-Twitter): «Quand on me voit parler avec la fille, c’est parce qu’elle m’a reconnu et elle voulait me parler de ce qui se passe en ce moment (…) Je ne suis pas fou pour faire n’importe quoi.» Allan a en outre assuré qu'il n'avait pas été filmé en boîte de nuit, mais bien dans un bar à chicha (rien à voir).

«Il ne s’est rien passé» Allan source: x

Le message d'Allan, en réponse à la polémique. source: X

Si certains internautes n'ont pas été tendres avec lui, d'autres ont tenu à prendre sa défense.

vu sur X

vu sur x

La suite...au prochain épisode?

