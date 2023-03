Le milliardaire nous rappelle qu'on n'est jamais trop vieux, trop riche ou trop divorcé pour retrouver l'amour.

Le «tsar des médias» Rupert Murdoch se remarie à 92 ans

C'est son cinquième mariage, mais il a juré que ce serait le dernier.

Il était une fois, un magnat des médias multi-milliardaire, nonagénaire et sanguinaire (dans le désordre), pourvu d'une seule faiblesse: son goût peu prononcé pour la solitude.

C'est avec beaucoup d'émotion que le réputé impitoyable Rupert Murdoch a fait part de ses fiançailles ce lundi dans le New York Post. Ben oui, quoi de plus méta et de plus gratifiant que d'annoncer ses épousailles dans les pages de son propre média, sous la plume de la chroniqueuse et commère légendaire, Cindy Adams, 92 ans également?

Quatre mariages et un enterrement

La nouvelle et cinquième élue de son coeur s'appelle Ann Lesley Smith, 66 ans, ancienne hygiéniste dentaire, mannequin, aumônière de la police de San Francisco et veuve de son état.

«Ce n'est pas mon premier rodéo» Ann Lesley Smith, au New York Post.

Leur rencontre prend pied dans les vignes du domaine viticole de Rubert Murdoch, en septembre dernier. «Alors qu'il y avait 200 personnes dans mon vignoble, je l'ai rencontrée et nous avons discuté un peu. Deux semaines plus tard, je l'ai appelée», souffle le milliardaire amoureux à la journaliste.

Ivres d’amour et de vins californiens, le nonagénaire et sa nouvelle compagne coulent depuis lors des jours heureux entre la Californie, le Royaume-Uni, le Montana et New York.

Le couple, nageant dans le bonheur et les eaux turquoises de la Barbade.

Six mois plus tard, le nonagénaire choisit personnellement le gros diamant solitaire «taille Asscher». Le jour de la Saint-Patrick (Rupert Murdoch est «un quart irlandais»), il fait le grand plongeon et sa demande à New York.

«J'étais très nerveux. Je redoutais de tomber amoureux - mais je savais que ce serait la dernière fois. Ça vaudrait mieux. Je suis heureux» Rupert Murdoch, au New York Post.

Il faut dire que notre terrible tsar des médias, dont l'empire comprend notamment Fox News, le Wall Street Journal, le Times ou encore le Sun, a une longue expérience maritale. Ses quatre épouses cumulées, il compte 66 ans de mariage et six enfants dans les pattes.

Petit cours d'histoire, voulez-vous.

Le premier mariage de Rupert Murdoch remonte à l'an 1956, avec une hôtesse de l'air et mannequin nommée Patricia Booker. Suivront onze ans de vie commune et une première fille, baptisée Prudence.

Rupert Murdoch et sa deuxième épouse, Anna, en 1969. Image: Hulton Archive

Par hasard ou esprit de commodité, le magnat jette ensuite son dévolu sur des femmes œuvrant dans les médias. Il a d'abord épousé la journaliste écossaise Anna Torv, rencontrée à l'occasion d'une interview pour le Daily Mirror. «Je pensais que c'était une très jolie fille», aurait déclaré le milliardaire à son sujet.

«Ses compétences en écriture ne m'ont pas traversé l'esprit» Rupert Murdoch, ce gentleman, au sujet de sa première contre avec Anna Torv.

Bon, soit. Le reste appartient à l'histoire. 32 ans de mariage et trois enfants plus tard, le couple divorce en 1999.

Comme veut le célèbre adage, jamais deux sans trois. Rupert Murdoch se remarie 17 jours plus tard avec Wendi Deng, alors stagiaire au sein de sa chaîne de télévision Star.

Le couple s'est rencontré pour la première fois en 1997, à Hong Kong.

Leur union s'achève en 2014, lorsque le milliardaire, en plein voyage en Australie, apprend la liaison de son épouse avec l'ancien premier ministre britannique Tony Blair. Après avoir obtenu confirmation du personnel de maison des parties de jambes en l'air qui prenaient cours au milieu du ranch familial de Californie, Rupert demande le divorce.

Toutefois, le milliardaire australien n'est pas le genre d'homme à se laisser abattre. Deux ans plus tard, peu avant son 85e anniversaire, il unit ses jours avec la mannequin Jerry Hall.

Jerry Hall et Murdoch ont annoncé sa séparation l'été dernier, quelques semaines avant la rencontre avec Ann Lesley Smith. Getty Images Europe

Cinquième mariage imminent

Rien ne décourage Rupert Murdoch, déjà prêt à remettre le couvert pour une cinquième tentative.

La cérémonie est prévue pour la fin de l'été. Selon Cindy Adams, la chroniqueuse du New York Post, des amis et une team aguérie de personal shopers sont déjà en train d'écumer les boutiques de créateurs pour dénicher la robe de mariée idéale.

L'euphorie du futur marié à l'idée de remonter l'allée pour la cinquième fois est telle qu'il ne prend même pas ombrage du procès 1,6 milliard de dollars qui prend au nez de sa chaîne Fox News.

«Nous avons tous les deux hâte de passer la seconde moitié de notre vie ensemble» Rupert Murdoch, à la chroniqueuse Cindy Adams.

Non non. «Rupert Murdoch est apparu si heureux que je n'ai pas pensé que c'était le bon moment pour lui demander une augmentation.» Pauvre Cindy Adams.