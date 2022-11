Hé, les tiktokeurs! Le gouvernement chinois lit désormais vos données

La Chine veut-elle dominer le monde?

D'ici 2030, le dirigeant autocratique chinois Xi Jinping souhaite dépasser tous les autres pays – y compris son plus grand concurrent, les Etats-Unis – dans le domaine des nouvelles technologies-clés comme l'intelligence artificielle. C'est ce que prévoit son plan décennal «Made in China 2025». Mais selon les spécialistes, ce plan discrimine les investissements étrangers et repose sur des transferts de technologie forcés. Cela représente un abandon du libre marché. Il s'agit pour le régime de Pékin de placer les objectifs politiques au-dessus des objectifs économiques. Le monde devrait être rendu plus dépendant de la Chine, et la Chine voudrait devenir plus indépendante du monde.