La première partie de la quatrième saison de Manifest est sortie le 4 novembre 2022 sur Netflix.

«Manifest»: la série la plus regardée et la plus crypto-chiante de Netflix

La plateforme vient de libérer des millions de fans d'une attente insupportable: la 4e saison de la série la plus regardée au monde (sur Netflix) est sortie cette semaine. Vous ne savez pas de quoi on parle? 191 passagers d'un bête vol commercial ont, en réalité, fait un voyage dans le temps. Le mood? Allez, qu'on en finisse.

Vous vous souvenez de Lost? Manifest, c'est pareil mais sans crash. (Hormis, peut-être, le scénario au bout de quelques épisodes. Mais c'est une autre histoire.)

Cette série américaine a pourtant décollé de manière supersonique en 2018, sur la chaîne NBC, avant d'être sèchement annulée. C'est l'histoire de 191 passagers d'un avion ordinaire, qui vont rencontrer une brouette de turbulences temporelles, surnaturelles, religieuses, amoureuses et familiales. Et pour cause: le vol 828 de la Montego Air, reliant la Jamaïque à New York, décolle un jour d'avril 2013 pour atterrir... cinq ans plus tard. Les passagers sont sains, saufs, mais n'ont pas vieilli. Tandis que le monde qu'ils connaissaient ne les a pas attendus pour les pleurer. Définitivement.

En cinq ans, le FBI a donc eu le temps de s'emparer de l'affaire, les familles de faire leur deuil, le petit ami de trouver une (autre) épouse et la science de faire de tels progrès que le gamin de la famille, Cal Stone (la star de Manifest), n'est plus (tout à fait) condamné par la maladie. Pour ces «élus» commence alors une chasse à la vérité, tiraillés entre explications rationnelles et coups de pouce du Saint-Esprit. Cinq années de perdues ou miraculeuse seconde chance pour tous?

(Promis, ça va aller, Saanvi)

Ben, Michaela, Saanvi et les autres sont victimes de visions. De plus en plus terrifiantes pour eux, de moins en moins convaincantes pour nous. Des visions censées les aider à percer le mystère du vol 828. Tout en évitant les méchants du FBI, mais aussi la vindicte populaire, puisqu'ils sont considérés au mieux comme des revenants, sinon comme des bêtes de foire maléfiques.

D'un pitch plutôt prometteur, le créateur de Manifest a décidé de déverser lentement une bouillie crypto-christique sur plus d'une quarantaine d'épisodes. A mesure des découvertes, rivalisent plus volontiers de suspens préfabriqué que d'inventivité alléchante.

«Quelque chose arrive, quelque chose de terrifiant» D'accord. Mais ce serait bien de calmer un peu les coups de violons faussement anxiogènes, ok?

La bande-annonce de la saison 4 Vidéo: watson

Jeff Rake, c'est un peu le Joël Dicker du streaming: on bâille et on peste férocement devant son écran, tout en refusant d'abandonner. Même quand ça n'arrête pas de chialer pour un rien. Le fin mot de l'histoire, quoiqu'il en coûte. Et la saison 4 ne déroge pas à cette règle exaspérante. Plus rien n'a vraiment de sens, pas même nos nuits de sommeil gâchées.

Qu'on en finisse. Et vite.

#SaveManifest

Une saison 4 qui n'était pourtant pas gagnée d'avance puisqu'elle a été refusée par la NBC, faute d'audience durant le troisième volet. Mais Netflix (comme souvent) a sauvé le projet, après de longues et âpres négociations. Il faut dire que Stephen King, Kim Kardashian ou encore Cardi B avaient pris la défense de la série, sur Twitter, en citant le hashtag #SaveManifest.

Jeff Rake est plutôt content. «Vous pouvez imaginer Ben cherchant à venger sa femme, en tentant de donner un sens à l'inexplicable, et cela devient la force motrice du personnage. Pas seulement dans la saison 4, mais aussi rétrospectivement dans toute la seconde moitié de la série»

Enfin, petit détail qui a rendu les réseaux sociaux hystériques: la première partie de cette 4e (et ultime) saison de Manifest est disponible sur la plateforme depuis le... 4 novembre, jour de l'atterrissage de l'avion maudit.