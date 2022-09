Les acteurs des Anneaux de Pouvoir sont victimes d'attaques racistes

Après House of the Dragon, c'est au tour des Anneaux de Pouvoir de se faire critiquer pour le choix des acteurs. Des elfes et des hobbits à la peau sombre apparaissent dans la série (et non dans les livres). Les acteurs du Seigneur des anneaux dénoncent ce racisme et se rangent du côté de la série.

Le 2 septembre, le spin-off du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir (Rings of Power, pour les anglophones) a démarré sur Amazon Prime. La série se déroule au Second Age, mille ans avant les événements de la trilogie Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Alors que des personnages bien connus tels que Galadriel et Elrond reviennent - cette fois joués par différents acteurs - le casting comprend de nombreux acteurs de différentes couleurs de peau. Un changement qui contraste avec les représentations antérieures de la Terre du Milieu où les personnages étaient majoritairement blancs.

La diversité du casting a suscité des réactions racistes sur la Toile. Les fans de la Terre du Milieu considèrent que la seule façon d'adapter correctement les œuvres de Tolkien est de mettre des personnages blancs.

Ismael Cruz Cordova joue l'elfe des bois Arondir. image: amazon prime video

L'actrice Whoopi Goldberg et l'auteur de la série The Sandman Neil Gaiman se sont déjà prononcés contre cette critique. Whoopi Goldberg a reproché aux fans d'avoir accepté des créatures d'un autre monde comme les hobbits (et les dragons dans House of the Dragon) mais pas les acteurs noirs:

«Ils n'existent pas dans le monde réel. Vous le savez ça? Il n'y a pas de hobbits [et de dragons]. Êtes-vous en train de me dire que les Noirs ne peuvent pas être des êtres fictifs? (...) Vous qui luttez contre des hobbits noirs... Vous vous concentrez sur les mauvaises choses.»

Certains hobbits sont noirs dans Les Anneaux de Pouvoir. image: amazon prime video

L'affaire a pris une telle ampleur que les acteurs qui jouaient les hobbits dans les films Le Seigneur des Anneaux sont intervenus. Sur Twitter, Elijah Wood (Frodon) a partagé une photo de lui, de Dominic Monaghan (Merry) et de Billy Boyd (Pippin) portant des T-shirts avec un motif représentant des oreilles de différentes races de la Terre du Milieu avec différents couleurs de peau. Sur leurs T-shirts, il est également écrit en elfique: «Vous êtes tous les bienvenus ici.»

Le T-shirt ainsi que d'autres vêtements et accessoires créés par Don Marshall sont en vente en ligne (la moitié des bénéfices va à une association caritative). Le quatrième hobbit Sean Astin (Samwise) a également posté sur Twitter un selfie avec une casquette flanquée du même dessin.

Sur Twitter toujours, les acteurs des Anneaux de Pouvoir se sont prononcés à l'unisson sur les menaces racistes dont certains membres du casting de la série ont été victimes.

Un message a été publié sur compte officiel de la série qui condamne fermement les réactions racistes. La déclaration souligne qu'en dépit des critiques en ligne, l'auteur JRR Tolkien a créé un monde «multiculturel» où des personnes d'origines et de races différentes peuvent unir leurs forces pour faire le bien.

«Nous, les acteurs de Rings of Power, sommes unis dans une solidarité absolue contre le racisme, les menaces, le harcèlement et les abus incessants auxquels certains de nos acteurs noirs sont confrontés quotidiennement. Nous refusons d'ignorer ou de tolérer cela. [...] Notre monde n'a jamais été entièrement blanc, la fantaisie n'a jamais été entièrement blanche, la Terre du Milieu n'est pas entièrement blanche.»

Malgré cette controverse, la série Les Anneaux de Pouvoir a été un énorme succès pour Amazon Prime. La série comptait 25 millions de téléspectateurs lors de sa sortie, la cote la plus élevée de l'histoire de la plateforme de streaming.

Ce débat en rappelle un autre. Lorsque Harry Potter avait été adapté au théâtre, une comédienne noire avait été choisie pour jouer Hermione, ce qui avait provoqué un tollé. J.K. Rowling, l'auteure des livres s'était énervée contre cette «bande de racistes». Elle avait ajouté qu'elle n'avait jamais précisé la couleur de peau de l'héroïne dans ses livres. Sur Twitter, elle avait répondu: «Les critères: les yeux marrons, les cheveux crépus et très intelligente. Il n’a jamais été question de peau blanche.»

(cmu)

Plus d'article sur Les Anneaux de Pouvoir:

Vous préférez House of the Dragon? Bien reçu:

Les images de House of the Dragon 1 / 14 Game of Thrones House of the Dragon source: hbo