Ce nouveau concurrent de Netflix va vous faire saliver

Les trois sorciers les plus connus de la planète vont revenir en série et avec un nouveau casting. Image: dr

Le service veut concurrencer les géants Netflix et Disney+ pour former un nouveau géant des médias.

Le groupe Warner Bros. Discovery a annoncé mercredi le lancement de sa nouvelle plateforme Max, fusionnant HBO Max et Discovery+, le 23 mai aux Etats-Unis. Il a promis la première série adaptée d'Harry Potter avec son auteure J.K. Rowling comme productrice exécutive.

«Les histoires de chacun des livres de Harry Potter (sept tomes, ndlr) de (J.K.) Rowling deviendront une série pendant une décennie, avec un nouveau casting» Déclaration de la plateforme Max.

«L'engagement de Max à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi, et je me réjouis de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra d'atteindre un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée de longue durée peut offrir», a affirmé la romancière britannique.

Nouveau prequel de Game of Thrones

Pour faire saliver de futurs abonnés, Max promet aussi un nouveau prequel de Game of Thrones, intitulé A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, se déroulant cent ans avant les événements de la série originale, et qui viendra encore nourrir la saga, après un premier prequel, House of the Dragon, à l'été 2022.

La nouvelle plateforme, où l'on trouvera les classiques qui ont fait le succès de HBO, comme Les Sopranos et plus récemment Succession, sera disponible à trois tarifs, de 9,99 dollars (9 francs) à 19,99 dollars (18 francs) par mois.

D'autres projets sont dans les cartons, dont une série, The Sympathizer, basée sur le roman Le Sympathisant de l'écrivain américano-vietnamien Viet Thanh Nguyen, vainqueur du prix Pulitzer en 2016, une autre intitulée The Regime, avec Kate Winslet, ou un nouvel opus de True Detective avec Jodie Foster. (ats/jch)