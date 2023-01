Samsung va présenter un «four intelligent» au prochain CES de Las Vegas, qui se tiendra du 5 au 8 janvier 2023. Image: samsung / watson

Ce nouveau four Samsung prouve que l'humanité aurait dû s'écrouler avant

Voici une invention qui va vous permettre de filmer et de diffuser en ligne votre plat qui cuit sagement dans un four high-tech. HELP.

On est que le 4 janvier et on a déjà envie de s'écraser la tête contre les murs. Lors du CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, qui se tiendra de jeudi à dimanche, Samsung va présenter une invention dont la Terre se serait bien passée: un four avec caméra intégrée qui permet de diffuser en live la cuisson de nos petits plats sur internet.

Bordel.

On a trouvé la faille

Le bidule sert aussi à détecter, grâce à la connerie l'intelligence artificielle ce que contient le plat pour savoir quelle température et quel mode de cuisson choisir. Pour que plus jamais, le chaland ne crame son gratin de restes. C'est pas super?! (Non.)

Bouffe + tech = 💩

En vrai, tout dépend de ce que vous mettez dans votre plat: le machin de Samsung est capable de reconnaître 80 ingrédients. Bravo à lui.

On imagine donc que si vous partez sur un Diplomate façon Rachel Green dans Friends (la recette ici), composé entre autres de bœuf, de bananes, de petits pois, de biscuits ou encore de confiture, il y a de fortes chances pour que le four ne capte rien et explose. Enfin une bonne nouvelle.

À propos de bouffe ...

Voici des milkshakes méga lourds made in USA, hell yeah!

1 / 16 Des milkshakes absurdement lourds made in USA, hell yeah! source: sodajerkco.com / sodajerkco.com

Vous préférez la tech ?

Le dernier jeu Pokemon est si buggé qu'il est en drôle: