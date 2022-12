Miss Ukraine sera habillée en guerrière badass pour Miss Univers.

Une éponge à sperme post-sexe fait jaser sur TikTok

Une start-up a créé le «Dripstick», un genre de tampon permettant de rendre ce moment post-sexe moins inconfortable pour les personnes à vulve.

On appelle ça un «Dripstick». Il a été créé dans le but de se débarrasser du sperme et des sécrétions présents dans le vagin après un rapport sexuel. Ne faites pas cette tête, vous le savez très bien, après avoir fait bang bang bangedy bang, on ne se prélasse pas dans le lit pépouze, on s’extirpe tant bien que mal et on marche en crabe avec la main entre les cuisses jusqu’à la salle de bain.