Vous détestez les vocaux? Vous allez haïr WhatsApp et sa nouveauté

«Nous lançons la possibilité d'enregistrer et de partager des messages vocaux jusqu'à 30 secondes en tant que statut WhatsApp. Le statut vocal peut être utilisé pour partager des mises à jour plus personnelles, en particulier si vous êtes plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit.»

WhatsApp dans son article de blog tout claqué.